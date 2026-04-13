ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年4月13日（月）〜4月19日（日）「牡羊座（おひつじ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！



【牡羊座（おひつじ座）】

今週は行動力が高まっているので、停滞していたことがどんどん進むようです。リーダーシップを発揮し、周りをまとめるような場面もあるでしょう。うまくいかなかった物事に対して、いいアイデアがひらめきそう。恋愛面は、ダイエットを始めるなど見た目を意識していくと◎ 気になる相手を振り向かせることができるかも。

★ワンポイントアドバイス★

曖昧だったものから解放され、改めて自分らしさを実感できるようです。不要なものは捨てると良いでしょう。

■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）

東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。

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