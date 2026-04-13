嵐・二宮和也＆千鳥・ノブが初タッグも実はライバル関係 最近の“ミステリー”は「キレイな大悟」
嵐・二宮和也と千鳥・ノブが17日放送スタートの『金曜ミステリークラブ!!!』（毎週金曜 後7：00〜後7：56）の初回収録後に行われた取材会に参加した。
【写真】ド派手な衣装で登場した千鳥・ノブとシックな装いの嵐・二宮和也
二宮と千鳥が出演する同番組は、昨年放送されたスペシャル番組の好評を受け、装いも新たにレギュラー番組としてスタートする。世界各国の摩訶不思議な出来事からクイズが出題され、実際の映像や再現ドラマを見ながら、ミステリーの真相を推理。視聴者が、豪華出演者と一緒に謎を解きたくなるような全世代が楽しめる“新・考察バラエティー”となる。
本格共演が初となった2人。収録を終え、ノブは「ニノさんと、こうやってできるのはうれしい。ここからスタートなんだな、という感じがします」と振り返りながらも「僕が、まず言いたいのは衣装が逆！僕の方が嵐なんですよ。恥ずかしくて…。ラストコンサートで着るやつ！ファンに向けたバラードで歌うヤツ」とド派手な衣装に困惑。二宮は「やっぱり主宰だから！主宰はそれぐらい振りかぶらないと」と笑っていた。一方の二宮は初収録を終えて「ノブさんが主だって進行してくれるので、タッグというよりか、集まってくれる会員のゲストとしゃべることが主になってくる。あんまりしゃべらないですよね。1番、収録でしゃべってないかも」とぶっちゃけ。ノブは「『初タッグ』となってますけど、要はライバル関係になるんで。ちょっとミニコーナーを入れてもいいかもしれないですね。2人でジェンガするとか、ニノとノブの絆コーナーを」と濃厚な絡みを希望して笑わせた。
多忙を極める2人。この番組については収録でようやく会えたそう。ノブは「ニノさんが本当に忙しい」と驚き。二宮は「俺じゃないですよ」と苦笑いしたが「いやニノさん、本人は気づいてないんですよ」となぜか断言。二宮は「だって会うためのスケジュールを2、3日は投げてますから。全部、蹴られた」とバラしていた。ノブは一挙手一投足がニュースになることで二宮の動向を知っているそうで「ニュースを見ると他人事なはずなのに、俺まで疲れてくる。『こんなに働くの！大丈夫かな』と」と話し、「今、ニノさんと高市（早苗）総理ぐらいですよ、こんなに忙しすぎるの」と心配していた。
スタジオのゲストもVTRのゲストも豪華。力の入れっぷりをノブも感じたそうで「すごいプレッシャーではあるんですよ。日テレさんのエラい人がめっちゃ来ていて、グーッと『お願いします』と。スーツのエラい方が『僕は、この番組に3つの願いを持っております』みたいな。三国志みたいな人がやっていた。熱を感じてます」と明かし、二宮も「ほぼ日テレが動いていた」と笑った。縁のある人もVTRに登場したが二宮は「気を使われすぎて1番低いカロリーで動いていた。あんなことある？セリフも1個だったり…」と苦笑いを浮かべた。
また、身近なミステリーを問われるとノブは「大悟ですね」と即答。「大悟は、本当にどの現場も2日酔いで来るんです。結構お酒飲んで、わーっとして朝のロケで会ったら顔がザクロみたいになっている。それが大悟なんですけど、綾瀬はるかさん、是枝（裕和）監督と映画を撮ったんです。で、映画のちょっとした映像が公開されて見たんですけど、めっちゃキレイな顔してるんですよ。こいつ、映画の時に酒を抜いてる！」と告発し、会場に笑いが。二宮は「畑が違うから大悟さんも緊張したんじゃない？」とフォロー。ノブは「ノブより綾瀬さん、是枝さんを取った。ちょっと嫉妬です。そこはミステリー。真相を聞きたいです。コンビ27年で初めてキレイな顔の大悟を見ました」とこぼしていた。二宮は「自分の移動軸をみんな知っている。花粉症になったかもしれなくて。『発症したかも』とXで言ったら、ポスト上でもいろんな提案をもらったり、現場でも『あれがいい』、『これがいい』と言われる。自分がポロっと言ったものが周りにも伝わる。ミステリーです」と話したが、ノブは「ニノさんはX上のサービスが過ぎる！隠すところまで言っちゃう」と止めた。ワールド・ベースボール・クラシックからの帰路の飛行機はエコノミーで海外から日本に来る人だったことも発信。詳細を問われると「カップルから『日本人ですか？』と聞かれて『日本人です』と。（カップルは）『私たち、初めて日本に行きます』と言われて『楽しんでください』と」と機上の会話を再現するとノブは「まさか数時間後に日本で嵐のコンサートだとは思っていないでしょうね！」と驚いていた。
【写真】ド派手な衣装で登場した千鳥・ノブとシックな装いの嵐・二宮和也
二宮と千鳥が出演する同番組は、昨年放送されたスペシャル番組の好評を受け、装いも新たにレギュラー番組としてスタートする。世界各国の摩訶不思議な出来事からクイズが出題され、実際の映像や再現ドラマを見ながら、ミステリーの真相を推理。視聴者が、豪華出演者と一緒に謎を解きたくなるような全世代が楽しめる“新・考察バラエティー”となる。
多忙を極める2人。この番組については収録でようやく会えたそう。ノブは「ニノさんが本当に忙しい」と驚き。二宮は「俺じゃないですよ」と苦笑いしたが「いやニノさん、本人は気づいてないんですよ」となぜか断言。二宮は「だって会うためのスケジュールを2、3日は投げてますから。全部、蹴られた」とバラしていた。ノブは一挙手一投足がニュースになることで二宮の動向を知っているそうで「ニュースを見ると他人事なはずなのに、俺まで疲れてくる。『こんなに働くの！大丈夫かな』と」と話し、「今、ニノさんと高市（早苗）総理ぐらいですよ、こんなに忙しすぎるの」と心配していた。
スタジオのゲストもVTRのゲストも豪華。力の入れっぷりをノブも感じたそうで「すごいプレッシャーではあるんですよ。日テレさんのエラい人がめっちゃ来ていて、グーッと『お願いします』と。スーツのエラい方が『僕は、この番組に3つの願いを持っております』みたいな。三国志みたいな人がやっていた。熱を感じてます」と明かし、二宮も「ほぼ日テレが動いていた」と笑った。縁のある人もVTRに登場したが二宮は「気を使われすぎて1番低いカロリーで動いていた。あんなことある？セリフも1個だったり…」と苦笑いを浮かべた。
また、身近なミステリーを問われるとノブは「大悟ですね」と即答。「大悟は、本当にどの現場も2日酔いで来るんです。結構お酒飲んで、わーっとして朝のロケで会ったら顔がザクロみたいになっている。それが大悟なんですけど、綾瀬はるかさん、是枝（裕和）監督と映画を撮ったんです。で、映画のちょっとした映像が公開されて見たんですけど、めっちゃキレイな顔してるんですよ。こいつ、映画の時に酒を抜いてる！」と告発し、会場に笑いが。二宮は「畑が違うから大悟さんも緊張したんじゃない？」とフォロー。ノブは「ノブより綾瀬さん、是枝さんを取った。ちょっと嫉妬です。そこはミステリー。真相を聞きたいです。コンビ27年で初めてキレイな顔の大悟を見ました」とこぼしていた。二宮は「自分の移動軸をみんな知っている。花粉症になったかもしれなくて。『発症したかも』とXで言ったら、ポスト上でもいろんな提案をもらったり、現場でも『あれがいい』、『これがいい』と言われる。自分がポロっと言ったものが周りにも伝わる。ミステリーです」と話したが、ノブは「ニノさんはX上のサービスが過ぎる！隠すところまで言っちゃう」と止めた。ワールド・ベースボール・クラシックからの帰路の飛行機はエコノミーで海外から日本に来る人だったことも発信。詳細を問われると「カップルから『日本人ですか？』と聞かれて『日本人です』と。（カップルは）『私たち、初めて日本に行きます』と言われて『楽しんでください』と」と機上の会話を再現するとノブは「まさか数時間後に日本で嵐のコンサートだとは思っていないでしょうね！」と驚いていた。