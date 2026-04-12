元「NEWS」でミュージシャンの手越祐也（38）が12日放送の日本テレビ「世界の果てまでイッテQ！」（日曜後7・58）で約6年ぶりにスタジオ出演した。

この日の番組では、お笑いタレント・宮川大輔が出演する「世界で一番盛り上がるのは何祭り？」が新章に突入。お祭り男2代目として手越が本格参戦し、「二代目お祭り男として宮川大輔と表彰台のてっぺんを目指します」とタイ・バンコクで「手先の器用さを求められる祭り」に挑むことが予告されていた。

この日放送のVTRの中で、宮川が「マジな話なんですけど、お祭りを19年間やってきて正直体がボロボロなんですね」と明かし、「よきところで激しい祭りは引退せなアカン」と吐露。自身が監督のような立場で「誰かを連れていく、2代目やないですけど、お祭り男に誰かなってほしい。そう思った時にやっぱりアイツしかいない」と手越を指名。手越も「師匠と弟子的な感じですね。大輔さんがいてくれるなら俺はめちゃくちゃ行きたい」と快諾し、“2代目襲名”が決定した。

「おいっすー！テイッ!!」と明るくスタジオに登場した手越は内村光良ら「イッテQ！」メンバーから「全然変わってない」と大きな拍手で歓迎を受けた。メンバーに何度も頭を下げ、「めっちゃ久しぶりです、6年ぶりぐらい。うれしいですよ、めちゃくちゃ。ありがとうございます」と笑顔。内村が「変わらないね」と声をかけると、「維持は頑張ってました。いつでもいろんな場所に戻れるように」と話した。

手越は2007年2月の番組開始時からレギュラー出演し、チャラ男キャラが体当たりで海外ロケに挑む姿が人気となった。しかし20年の活動自粛、旧ジャニーズ事務所退所を受けて「イッテQ！」を含む全レギュラー番組を降板。その後はユーチューバーや歌手として精力的に活動し、24年10月13日放送の「イッテQ！」で約4年ぶりに地上波復帰を果たした。

この時の出演ではイタリア・コマッキオでうなぎ舟と呼ばれる舟を使ったレースに挑戦。昨年4月13日放送では宮川とともに米ウィスコンシン州で雪の坂を椅子で滑る極寒レースに参戦し、話題となった。