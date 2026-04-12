最も身近な油 「サラダ油」は買うべきではない理由とは！？【脂質の話】

もっとも身近な油 「サラダ油」は買うべきではない理由

普段当たり前に使っているけれど

私たちの生活の中でもっとも身近な食用油といえば、「サラダ油」と答える人が多いのではないでしょうか？

手頃な価格で購入でき、揚げ物や炒め物、ドレッシングなどの調味料としても使える、まさに万能な食用油です。しかし、そんな便利なサラダ油が何から作られているのか、知っている人は意外に多くありません。

「サラダ油」とは、紅花油やひまわり油、綿実油など、日本農林規格（ＪＡＳ）が定めた９種類）の精製植物油のことです。

名前に「サラダ」と付いているため、健康的で身体にいい、と勝手にイメージしてしまいがちですが、実際は生野菜にドレッシングをかけて食べる習慣のなかった当時の日本で、冷やしても白濁、凝固せずに食べられる油として作られたことから「サラダ油」と呼ばれるようになりました。

なお、２種類以上の油を調合したものは「調合サラダ油」といい、大豆油とナタネ油を混合した商品が多く見られます。

サラダ油に用いられる穀物油は、オメガ６系脂肪酸のリノール酸を多く含むため、オメガ３系脂肪酸との摂取バランスを考えると、日常使う食用油としては避けるべきです。また、最近では原料がわかりにくい商品や、外国産の遺伝子組み換え原料を使ったサラダ油も増えているので、購入時には成分表示を確認しましょう。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 脂質の話』監修：守口徹