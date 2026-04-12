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プロが伝授するリビングのお片付け術！無印良品の棚でスッキリ空間に

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「Mirai / 片付けと収納で暮らしを変える。」が、「もう迷わない！収納迷子を脱出する！！」と題した動画を公開しました。整理収納アドバイザーの安田みらいさんと河原林はるかさんが、マンションにお住まいの4人家族のお宅を訪問し、リビングとダイニングの「1DAYお片付け」を行う様子を紹介しています。



動画の依頼主は、ダイニングテーブルで子供が宿題やお絵描き、食事をするため、必要なものが多く整理が苦手という悩みを抱えていました。また、パソコン周りの配線による生活感や、使いこなせていない収納棚も課題となっていました。



お片付けの第一歩として、まずは収納されている書類や文房具などを全て床に出し、カテゴリーごとに分類していきます。収納棚には無印良品の「スタッキングシェルフ」を新たに導入。後付けできるフラップ扉を活用し、見せる収納と隠す収納を使い分ける工夫が施されました。ごちゃつきがちだったパソコン周りの配線も、マグネットテープで延長コードを机の裏に固定し、コードを棚柱に沿わせることで見事に隠すことに成功しています。



さらに、子供のお絵描きグッズはキャスター付きのワゴンにひとまとめにし、ダイソーの積み重ねボックスを組み合わせて分類。「取って、戻すだけ」という、子供でも簡単に片付けられるワンアクションの仕組みを作りました。依頼主は「『これどこ？あれどこ？』って言われない、お母さんが楽になる収納」の大切さを実感したと語っています。



プロの視点による優先順位の付け方や動線を意識した配置は、日々の片付けのストレスを大きく軽減してくれます。リビングのごちゃつきや収納方法に悩んでいる方は、ぜひ動画のアイデアを参考にしてみてはいかがでしょうか。