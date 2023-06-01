【ミホノブルボン [CODE：グラサージュ]Ver.】 2026年9月 発売予定 価格：27,500円 撮影： あみあみ秋葉原ラジオ会館店

クレーネルより、2026年9月に発売予定の1/7スケールフィギュア「ミホノブルボン [CODE：グラサージュ]Ver.」。こちらは、Cygamesの育成シミュレーションゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」に登場する、栗毛のウマ娘「ミホノブルボン」を立体化したものだ。

今回は、チョコレートをイメージしたミホノブルボンの別衣装である「CODE：グラサージュ」を身につけた姿で再現されている。いつもの制服姿とは異なり、ベースがメイド服になっているほか、チョコっぽい色合いもあってか、美味しそうな甘い香りが漂ってきそうな見た目だ。

フィギュアの素材はPVCとABSで、台座部分を含む全高は約268mmだ

大きな青い瞳で優しく微笑みかけているような表情をした、こちらのミホノブルボン。元々チョコレートのような色合いの髪だが、今回は衣装と相まってより一体感が増したように見える。頭の上には、これまた彼女の特徴でもあるアホ毛が前方に垂れ下がるように飛び出している。

この髪の部分は後ろで緩くふたつにまとめられており、こちらは風に煽られて横になびくような動きが付けられている。また、写真ではわかりにくいが、後頭部にはかなり大きめのリボンが付けられており、こちらもおしゃれだ。

キュートな表情だ

衣装に合わせたかのような髪の色をしている

アホ毛の形も独特だ

チョコレートをイメージしたメイド服といわれて、たしかにその通りだと思ってしまうような、かわいらしい衣装になっている。レイヤー状に重ねられたフリルや、チョコを思い起こさせる茶色をベースに金の縁が付けられているなど、ゴージャスな見た目だ。

たしかに、チョコっぽいイメージのデザインだ

フリル部分など丁寧に作り込まれている

手でスカートを持ち上げている

両手でスカートを持ち上げて、片足で立っているようなポーズもかわいらしい。お菓子のラベルを連想させるようなエプロンや、複数重ねられたスカート部分などのデザインは秀逸だ。台座部分はシンプルなデザインで、こちらもチョコをイメージしたようなスタイルが採用されている。

スカートのシワの入り方も素晴らしい

片足で立っているようなポーズだ

台座のデザインもチョコ風だ

こちらの「ミホノブルボン [CODE：グラサージュ]Ver.」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中のデコマスだ。店舗によってはすでに予約を締め切っているところも出てきているので、どうしても手に入れたい人は今のうちに購入しておくことをオススメする。

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(C) Cygames, Inc.