女優新木優子（32）が11日、所属事務所の公式ホームページを通じ、俳優中島裕翔（32）との結婚を発表した。

2人は同じ93年生まれで同学年。17年公開の映画「僕らのごはんは明日で待ってる」で初共演し、恋人役を演じた。その後、18年10月クールのフジテレビ系連続ドラマ「SUITS／スーツ」、20年にも「SUITS／スーツ2」で共演を重ねた。

以下、発表全文

「平素より格別のご高配を賜り、心より御礼を申し上げます。

ファンの皆様、いつも新木優子へ多大な応援をいただき本当にありがとうございます。

この度、新木優子が中島裕翔さんと結婚することをご報告させていただきます。これからも温かく見守っていただけますと幸いです。

これからも感謝の気持ちを忘れずお仕事に邁進してまいりますので、今後とも引き続き、応援のほどよろしくお願い申し上げます。

2026年4月11日 株式会社 スターダストプロモーション」

新木も名前は直筆で。発表全文

「いつも応援して下さっている皆様、お世話になっている皆さまにご報告があります。

このたび、私事ではございますが、人生の新たな節目を迎えることとなりました。

10歳で事務所に所属してから数え切れないほどの素敵なご縁に恵まれて、自分らしくお仕事が出来ていることのありがたさを感じる日々です。

未熟ではございますが、これからも謙虚な姿勢を忘れず、一つひとつのご縁と日比の支えに感謝しながら歩んで行きたいと思います。

今後とも変わらぬご指導ご鞭撻のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

2026年4月11日 新木優子」