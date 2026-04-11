8チームのシティコネクトユニホームが発表

MLBは9日（日本時間10日）、8球団が今季から着用するシティコネクトユニホームを一斉発表した。複数のメディアが早速8球団分をランク付けし、ブルワーズが低評価をつけられている。

ブルワーズの2着目のシティコネクトユニホームは、ブルーを基調とし、オレンジのアクセントをいれたカラーリングとなった。胸には「Wisco（ウィスコ）」の文字が大きく描かれ、燃えるようなオレンジ色の夕日や、ウィスコンシン州の湖で揺れる色鮮やかな釣り用のウキ（ボバー）にインスパイアされたデザインとなっている。

米メディアは早速8球団のユニホームを批評。ブルワーズにはこぞって低評価がつけられてしまった。米メディア「CBSスポーツ」のマット・シュナイダー記者は、8チーム中8位とし、「これは本当に嫌い。もちろん選択した色にストーリー性があるのは理解しているが、ブルワーズらしくない」と評した。米メディア「スポルティング・ニュース」のデビッド・スッグス記者は7位に位置付け、「WBCイタリア代表みたいだ」と記した。

反感を集めたのが、胸にある「Wisco」の文字だった。シュナイダー記者は「なぜWisco？ そんな呼び方をする人はいるのか？」、スポーツ専門誌「スポーツ・イラストレイテッド」のトム・ディアーバージャー記者も「ウィスコンシン州在住の人が故郷を言う際に、1人でもいいからウィスコと呼ぶ人を見つけたい。もし貴方がウィスコンシン州在住でウィスコと呼ぶなら、私宛にメールを送っていただき、この件についてもっと話し合いたい。ウィスコ？ 勘弁してくれ。酷い」と疑問を抱いた。

発表されるたびに賛否が出るスポーツチームのユニホーム。球団公式ホームページによるとブルワーズが昨年まで着用したパウダーブルーのシティコネクトユニホームは売り上げ好調だったようで、2着目もそれに続くことはできるだろうか。（Full-Count編集部）