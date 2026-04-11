人気しゃぶしゃぶチェーン店しゃぶ葉の店舗で、提供された鍋の中にフックが混入していたことがNEWSポストセブンの取材で分かった。

【写真】フックが混入していた、しゃぶ葉の人気メニュー

当日にどのような経緯でフックが混入したのか。そして、その後の店舗側の対応はどうだったのか──。詳報する。

豆乳の鍋に潜んでいたフック

今回の混入事案が発生したのは、北海道内にあるしゃぶ葉の店舗。しゃぶ葉のシステムについて、飲食業界に詳しいライターが語る。

「しゃぶ葉は、リーズナブルな価格で楽しめるしゃぶしゃぶ食べ放題専門店です。選ぶ肉の種類によって価格が変わり、バイキング形式で野菜やご飯、デザートなども自由に取ることができます。だしも複数種類から選択でき、国内の店舗数は310店舗を超える、老若男女に人気のチェーン店です」

そんな人気店で今回の事案が発生したのは、3月28日の夕方のことだという。利用客が食事中、鍋の中をすくい上げたところ、マグネットフックが混入していたという。客のテラシマ氏（仮名）が、こう振り返る。

「私は16時過ぎくらいに入店しました。だしが2種類選べるので、豆乳の白濁しているスープと、普通の鶏ガラだしを頼みました。

豆乳スープの方から具材をすくって器に取り、まさに食べようとした瞬間に、箸で掴んだ肉と一緒にフックが持ち上がってきたんです。スープが白濁しているので、パッと見では全く分かりませんでした」

店側の対応は「食べ放題の10分延長」

その後、テラシマ氏は店員を呼び、事情を説明。テラシマ氏は、当時の店舗側の処置について以下のように回想する。

「最初に対応したのはアルバイトの方だったと思いますが、あたふたしている感じで、『一旦だしを変えましょうか』と言われました。そのタイミングで、『お手間を取らせたので、10分間食べ放題を延長します』という対応だけされました」

テラシマ氏はこの対応に疑問を抱き、すかいらーく本部へ問い合わせを行うことになる。後日、すかいらーくの担当者は客へこう釈明している。

《現場の対応に関しましては重大な過失があった場合のマニュアルは存在いたしますが、お客様が誤飲や噛んでしまったとの事実がなかったため、食事時間の十分延長と出汁の交換を責任者が判断してしまいました。本来であれば責任者より謝罪のうえでお客様に再発防止をお約束するべきでございます。》

たしかに"食べ放題10分延長"は、単に鍋の交換などにかかった時間の分が延ばされただけで、異物混入に伴う利用客への対応としては不十分だった可能性がある。

保健所の立ち入り検査も実施

事態は、単なる店舗と客のトラブルにはとどまらなかった。3月31日には、管轄の札幌市豊平保健センターが同店への立ち入り検査を実施したという。

食品衛生法（第28条第1項）には、保健所などの職員（食品衛生監視員）の権限について定められており、店舗や倉庫などに立ち入って食材や調理器具、帳簿などを検査できるほか、詳しく調べる必要がある場合には、検査に必要な分だけ食材や器具などを無償で持ち帰ること（収去）ができるとされている。

今回の混入事案および保健所の立ち入り検査について、しゃぶ葉を運営する『株式会社すかいらーくホールディングス』はNEWSポストセブンの取材に対し、次のように回答した。

《2026年3月28日、弊社「しゃぶ葉」において、提供したお料理の出汁ポット内に、伝票用マグネットフック（直径2.4cm、長さ4.6cm）が混入する事案が発生いたしました。当該店舗をご利用いただいたお客様には、多大なるご不安とご不快な思いをさせてしまいましたことを、深くお詫び申し上げます。

本事案発生当日、現場責任者によるお詫びや配慮が不足しており、お客様のご心情に寄り添った対応ができなかったこと、またその後の弊社からの説明において配慮に欠ける表現があったことについて、会社として極めて重く受け止めております。

本件につきましては、3月31日に札幌市豊平保健センターによる立ち入り検査を受け、口頭での指導をいただきました。弊社はこの指導を真摯に受け止め、即座に当該器具の使用禁止および什器管理の再点検を実施し、店舗運営の是正を行っております。今後、同様の事態を二度と引き起こさぬよう、組織全体で食品安全意識の再徹底と、安全安心な食事の提供に努めてまいります。》

多くの消費者に愛される外食チェーンだからこそ、食の安全管理を徹底し、信頼を真摯に取り戻してほしい。