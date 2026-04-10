​​エミリン「ランキング第一位」信頼のリピ使い美容アイテム

エミリンこと大松絵美さんが、自身のYoutubeチャンネルに『【初めての店内撮影】緊急でコストコ買い放題したら１４万円分の大散財しちゃったけど幸せだったからまぁいいか！カッカッカッ！』の動画を投稿。お買い物の様子を公開してくれました。中には美容系アイテムを紹介してくれた場面も。

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■洗顔後に

動画内に登場したのがこちら。

ITO/フェイシャルタオル 60枚 税込495円（公式サイトより）

天然素材を使用した肌に優しく、洗顔後の水分の拭き取りに活躍してくれる、使い捨てのフェイシャルタオル。大松さんは大容量の6個入りパックを購入。

売り場でこちらを見つけた大松さんは「これこれこれこれ！」「これが切れちゃったのよ、ちょうど」とリピート使いしているアイテムだと紹介。

この商品はお気に入りのようで「これは私の中の“結局これに落ち着くものランキング第一位”です」と信頼しているアイテムの様子を覗かせていました！

■動画もチェック

動画内ではその他にも様々な購入品を紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。