たまごっち30周年を記念したPOP UPストア『みんなしゅ～ご～！たまごっちのおみせ』が、5月1日の東京駅一番街を皮切りに全国の会場で順次開催されることが発表された。

【画像あり】会場で販売される限定品・先行販売

同イベントは東京、大阪、福岡、宮城、埼玉、愛知、広島、北海道、兵庫を巡回する形で、5月1日から翌年1月5日にかけて展開される。初回会場となる東京駅一番街 いちばんプラザでは、混雑回避のため事前予約申し込みによる時間帯ごとの入場制限が実施される。詳細は、LivePocketの特設ページにて確認してもらいたい。

また東京駅八重洲地下中央口改札前ののぞみ広場や東京駅一番街でのラッピング、デジタルスタンプラリーの企画も行われる。

POP UP限定商品として、30周年記念モデル『Original Tamagotchi 祝30しゅーねん！たまごっち』が4,500円（税込）で販売される。本型のパッケージ内側にはたまごっち30周年アートが全面にデザインされており、デバイスは初代「たまごっち」をスケルトン仕様にオマージュしたデザインとなっている。

先行発売商品としては、『Tamagotchi Paradise Collectibles Vol.1』（全6種 / 各660円（税込） / 一般発売5月16日）と『Tamagotchi Collectibles 30th Anniversary Vol.1』（全6種 / 各880円（税込） / 一般発売7月11日）がラインナップされている。

購買特典として、POP UPストアで1点以上購入した場合は『Tamagotchi Paradise』で使用できる“たまラボステッカー”が、税込3,300円以上購入した場合はオリジナルA5クリアファイルがそれぞれプレゼントされる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）