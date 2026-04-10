犬がフードを残してしまう心理3つ

1.お腹が空いていない

犬は本来“食いだめ”をする動物で、目の前にある食べ物は食べ尽くす傾向があります。

狩猟動物は「次にいつ獲物が手に入るかわからない」ということから、そのような行動を取るとされています。

しかし、現代の家庭犬の場合は毎日ほぼ同じ時間に食事がもらえることから、食事に対してあまり貪欲ではないタイプの犬も少なからずいます。

特にお腹があまり空いていないときには無理に食べようとは思わず、出された食事を残すことも考えられます。

そのため、食べ始めたときはガツガツ食べていたものの途中でやめてしまう場合や、毎回ほぼ同量を残す場合はお腹がいっぱいになっている可能性があります。

ドッグフードのパッケージには給餌目安量が記載されていますが、これはあくまでも大まかな目安です。犬の体質や活動量によって、目安量では足りない場合もあれば多すぎる場合もあります。

また、おやつの量が多いと食事の時間にお腹が空いていないということも十分考えられます。

犬がフードを残すときは、犬の排泄物の量や体重の増減をチェックして、与えている食事が適量かを見極めましょう。

2.体調が悪い

いつもはしっかり完食する犬が数日続けてフードを残すようになったり、同時期に行動にも変化が見られたりしたときは心身に不調が起きている可能性があります。

体調が悪いときや不安やストレスを抱えているとき、犬も人間と同じように食欲が低下することが考えられます。

腹痛や吐き気を感じているときはもちろん、口内に痛みがあるときなどにも思うように食べられなくなってしまうことがあります。

食欲がないとき、いつもより寝ている時間が長かったり排泄に変化があったり、怒りっぽくなったりした場合は注意が必要です。

数日同じ様子が続くのであれば、念のため動物病院で相談するようにしましょう。

3.もっとおいしいものが欲しい

フードを食べたり食べなかったりと気まぐれな様子を見せたり、おやつなら食べたりする場合、与えているフードに飽きたり別のものを求めたりしていることも考えられます。

犬がフードを残したり食いつきが悪くなったりしたときに、別の食べ物を与えたりフードにトッピングをしたりすることがある場合は特にこうした行動をするようになります。

残したことでより魅力的でおいしい食べ物が出てきたことを学習した犬は、フードに飽きたときなどに残してしまうことが珍しくありません。

別の食べ物を出すと食べる場合や同じフードを一定期間与えると残すようになる場合は、甘えやわがままでそのような行動をしている可能性があるので注意しましょう。

犬に完食してもらうための対処法

愛犬がフードを残すと、心配になる飼い主さんは多いと思います。そのようなとき、まずは犬の心身に何かトラブルが起きていないかをしっかりと確認してください。

体調に問題がないようであれば、フードを完食できるような工夫と対策をしていきましょう。

フードを残すと心配して、すぐに風味がよく食いつきのいい食材をトッピングしたりおやつの量を増やしたりしがちです。

しかし、そうすることで余計に空腹感を感じなくなったりわがままになったりして残しやすくなる、悪循環に陥ってしまいます。

ただし、同じフードを与え続けると飽きてしまうことはあるので、時々別の種類のフードに変えてあげるのもおすすめです。

その上で、犬がフードを残したからといってトッピングをしたり食べ物を変えたりすることはせず、残した分は片づけてしまいましょう。

「残したらもっとおいしいものが出てきた」という学習をさせないように、つい甘やかしたくなる気持ちをグッと我慢して様子を見るようにしてください。

まとめ

犬にとって、食事は健康を維持する大切なものであり、日々の大きな楽しみでもあります。

そんな食事を犬が残すようになったときは、心身にトラブルが起きていないかを確認したうえで、残すことが習慣化しないような対策を考えるようにしましょう。

(獣医師監修：寺脇寛子)