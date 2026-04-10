この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

LINE専門家のひらい先生が、自身のYouTubeチャンネル「ひらい先生のらくらくLINE教室」で「【LINE初心者必見】電話番号だけで友だちが追加できる方法」と題した動画を公開。LINEで電話番号を使って友だちを追加する際に、多くの人が見落としがちな「相手側の設定」の重要性を解説した。

動画でひらい先生氏は、電話番号で友だちを検索しようとしても「検索しても出てこない」という状況が起こりうると指摘。その主な原因は、自分ではなく相手側のLINE設定にあると説明した。友だちとして追加される側が、電話番号による友だち追加を許可する設定を有効にしていない場合、いくら検索してもアカウントが表示されることはないという。

この問題を解決するためには、まず相手に設定を変更してもらう必要がある。ひらい先生氏が示した手順は以下の通りだ。
1. 相手にLINEアプリの「ホーム」画面を開いてもらう。
2. 画面右上の「歯車マーク（設定）」をタップする。
3. 設定画面を下にスクロールし、「友だち」という項目を選択する。
この手順で開いた画面で、「友だちへの追加を許可」する設定をオンにしてもらうことで、初めて電話番号による検索が可能になる、という仕組みだと解説した。

電話番号での友だち追加がうまくいかない時、多くの人は自分の操作やスマートフォンの不具合を疑いがちだ。しかし、まずは追加したい相手にこの設定を確認してもらうことが、スムーズな友だち追加への近道となるだろう。心当たりのある方は、試してみてはいかがだろうか。

YouTubeの動画内容

00:00

電話番号で友だち追加する際の注意点
00:23

相手側のスマホで必要な事前設定
00:40

LINEの設定画面の開き方
00:54

「友だち」の設定項目を開く

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