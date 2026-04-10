PayPayカードは、クレジットカード「PayPayカード ゴールド」の特典内容を変更すると発表した。変更は、2026年6月2日以降、順次実施される。

従来の決済金額に対する＋0.5％加算特典が廃止され、年間の利用額に応じて1万1000ポイントを付与する「年間利用特典」が新たに導入される。

年間100万円の利用で1万1000ポイントを付与

現在の特典は、決済金額に対して＋0.5％のPayPayポイントを付与する「PayPayカード ゴールド＋0.5％特典」というものだが、今回の改定を受けて終了する。

新たに導入される「年間利用特典」では、1年間に100万円以上の決済を行った会員に対し、1万1000ポイントが付与される。

「PayPayカード ゴールド」の年会費は1万1000円だが、新たな特典によって年会費が実質無料となる仕組み。なお、基本付与分である1.0％のポイント還元率に変更はない。

2026年6月から順次適用

特典の変更は、2026年6月以降の年会費支払予定月の1日から順次適用される。

たとえば、6月が年会費の支払予定月である会員の場合、2026年6月1日～2027年5月31日の期間内に100万円以上を利用することで、達成月の翌月に1万1000ポイントが付与される。

ポイント集計の対象外となる利用先として、PayPay残高へのチャージ、nanacoクレジットチャージ、交通系IC（モバイルSuica、モバイルPASMOなど）へのチャージ、ソフトバンク（ワイモバイル、LINEMOを含む）の通信料などが挙げられている。

家族カード会員については単独での年間利用特典はないが、その利用金額は本会員の集計金額に合算される。

継続される特典

特典のうち、「LYPプレミアム（Web版）」の無料利用や国内主要空港のラウンジ利用、ETCカードの年会費無料、最大1億円の海外旅行保険といった既存の特典は、6月2日以降も継続して提供される。

また、会員がより「おトク」を実感できるような新たな特典も近日中に発表される予定だ。

このほか、特定の公共交通機関でのタッチ決済で5000ポイントが当たるキャンペーンや、海外の実店舗での支払いで最大全額が還元される「PayPayスクラッチくじ」など、複数の施策が実施される