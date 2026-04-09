『リズム天国』11年ぶり完全新作は7月2日発売 『リズム天国 ミラクルスターズ』つんく♂プロデュースの楽曲収録
ゲーム『リズム天国』シリーズの完全新作『リズム天国 ミラクルスターズ』（Nintendo Switch）が、2026年7月2日に発売されることが決定した。つんく♂がプロデュースする楽曲も収録され、シリーズの完全新作は2015年発売の『リズム天国 ザ・ベスト+』（3DS）以来、11年ぶりとなる。
【画像】面白そう！公開された『リズム天国』完全新作の場面カット
『リズム天国』は、任天堂より2006年8月3日に発売されたゲームボーイアドバンス用音楽ゲームが1作目。プレイヤーが「リズムにノッて、プレイする」ゲームで、DSやWii、3DSでもシリーズが発売されてきた。
完全新作はダウンロード版が6500円（税込）、パッケージ版が6500円（税込）。音楽にあわせてボタンを押すだけの簡単なゲームとなる。
【画像】面白そう！公開された『リズム天国』完全新作の場面カット
『リズム天国』は、任天堂より2006年8月3日に発売されたゲームボーイアドバンス用音楽ゲームが1作目。プレイヤーが「リズムにノッて、プレイする」ゲームで、DSやWii、3DSでもシリーズが発売されてきた。
完全新作はダウンロード版が6500円（税込）、パッケージ版が6500円（税込）。音楽にあわせてボタンを押すだけの簡単なゲームとなる。