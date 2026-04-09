＜逃げ場がない＞旦那が単身赴任で毎日ワンオペ！生活に慣れたと言うけれど……本当はどうなの？
旦那さんが仕事で忙しくて時間がなかったり、育児に非協力的だったりしてワンオペ育児を強いられているママは少なくないかもしれません。先日もママスタコミュニティには旦那さんが単身赴任なため、常にワンオペ育児を頑張る投稿者さんが、「ひとりで子育てすることの辛さ」を吐き出していました。
『ひとりで子育て、つらいなあ。反抗期も学校の送迎も全部ひとりでやっていて、立て続けに子どもが病気をもらってきていっぱいいっぱいになっている。誰も助けてくれないし。旦那に言ってもどこか他人事。八つ当たりしたくなる。旦那は仕事を辞めないみたいだし、こっちは学校関係でしばらく動けないし、泣きたくなる。旦那に相談しても意味がない。最近本当にそう思う。なんだか病んできた』
そりゃ病むよ…ワンオペ育児はメンタルにくるよね
『夫が単身赴任で自分も働いていたら病むよ。専業でもキツいと思う』
『うちも夫がタイに単身赴任で、完全ワンオペ6年目。終日すべてのことを自分ひとりでこなすから本当に精神的にくるよね。しかも逃げられないのが一番、私はしんどい。お互いほどほどにやっていこうね』
投稿者さんと同じように旦那さんが単身赴任のため、母子だけの生活を送っているママたちからは共感の声が寄せられていました。仕事をしていても専業主婦でも、子どものことをすべてこなさなければいけない重圧や、家庭内の大人に頼れないプレッシャーは相当なものでしょう。夫婦が揃っていれば「今度の習い事の送迎はお願い」と分担できたり、夜にお酒を飲み交わしながら子育ての悩みを共有したり、子どもの成長を一緒に喜んだりすることで、気持ちを持ち直せることもあります。しかし旦那さんが単身赴任だと、こうした夫婦で支え合う時間を持つことが難しくなってしまいます。さらに、ワンオペ育児を頑張っているママにとっては、「逃げ場がない」という状況がメンタルをむしばんでしまうのかもしれません。
ママ友に話す「旦那がいないほうが楽だよー」はウソ？
『息子の同級生に男の子3人、しかも一人は発達で悩みがある。パパは海外へ単身赴任。それでも母子での生活に慣れちゃったから、旦那さんが夏休み休暇とかで長期に家にいると逆にストレスになるらしく、「早く赴任先に戻れと思う」と言っていたよ』
一方、知り合いで投稿者さんと同じように旦那さんが単身赴任だというママから、「慣れたら楽だと言っていたよ」という声もありました。ワンオペ育児に慣れると、むしろ母子生活のほうが楽になり、たまに旦那さんが帰ってきても「早く赴任先に戻って」と疎ましく思うこともあるのかもしれません。
『他人にはそう言うしかないんだよね。「いないほうが楽だよー」とか。たしかにひとりが楽なときもある。でも何か問題に直面したときにずっとひとりでやっていて「なんで私ばっかり」となるのよ』
しかし投稿者さんは「他人に話すことと実際の辛さは違う」と反論していました。ママ友に世間話の延長として、旦那さんが家にいないことを話すときには、「旦那がいないとむしろ楽だよ」と笑いを交えて話す。こういった経験は投稿者さんにもあるようです。しかしお子さんの病気などで自分のキャパを超えてしまったときや大きな問題をひとりで解決しなければならないときなどは「どうして母親の私だけがこんなに大変な思いをしなければいけないの」と理不尽さや不公平さを感じてしまうと正直な気持ちを語っていました。
ワンオペ育児のつらさの正体は……
『お金に困っていないだけいいんじゃない？ シングルなんて生活費を稼がなきゃ生きていけない状況で、子ども関係を全部やっているんだし。旦那さんの世話がないなら食事は品数はいらないし、宅配でもいい。食洗機やお掃除ロボ、乾燥機など家電をフル稼働で』
『保育園から高校生の子を3人、十数年仕事をしながらワンオペだったのを思い出した。末っ子が小学生に上がる頃、さすがにいろいろと無理でお互い転職したよ。多分子育てより、旦那が他人事なのがつらいんだよね。「2人の子どもじゃないの？ 夫婦って何なの？」とね』
『実家も義実家も遠方なの？ 春休みだけでも帰省か、旦那さんのところに行って子どもを預けるなりしてリフレッシュ日をつくれないか、相談してみたらどうかな』
「ワンオペ育児がつらい」と心の内をこぼしていた投稿者さん。しかしママのなかには「シングルマザーだってずっとワンオペだよ」「旦那が家にお金を入れているなら、シングルマザーよりマシでは？」と、シングルマザーと比較する人もいました。たしかに旦那さんが単身赴任の人も、シングルマザーの人も、家事育児をすべて自分でやっているという状況は同じです。シングルマザーとは背景が少し違うため、投稿者さんは『本来は夫婦で子育てしたい』という思いとの間で、気持ちが重くなってしまっているのかもしれません。夫婦関係を維持しているにもかかわらず、旦那さんが育児に無関心で、投稿者さんへの労いも見えないことが余計に精神的に辛くさせているのかもしれません。
投稿者さんのお子さんたちはもう中学生とのことですから、土日にはなるべくひとり時間を作ったり、長期休みには祖父母の家か、旦那さんの赴任先に行ってもらったりしてもいいかもしれません。単身赴任がこれからも続くようであれば、投稿者さんが倒れないように、今のうちからリフレッシュ方法をいろいろと模索しておくことが大事ではないでしょうか。
文・AKI 編集・有村実歩