タレントの鈴木紗理奈（48）が8日放送のMBSテレビ「水野真紀の魔法のレストラン」（水曜後7・00）にゲスト出演。自身のキャラクターについてぶっちゃけた。

同番組VTRでは、大阪北部と南部のグルメを取り上げた「北摂vs泉州 食のプロが推すほんまに美味い店ベスト3」を特集。各地での街頭インタビューでは、北摂から見た泉州を「サップしに行くぐらい」、かたや「淀川しかない」などと舌戦が繰り広げられた。

スタジオでは、高級住宅街・箕面を擁する北摂出身という鈴木に、「ロザン」宇治原史規は「そうでしたっけ？」と疑問視。これまでの出演番組などで、実は“社長令嬢”であることを公表している鈴木は「そうです、ずーっと北摂です。豊中で生まれて吹田、摂津」と説明したが、宇治原の相方で泉州エリア出身の菅広文は「泉州ですよね」と念押しした。

鈴木は「キャラクターと言いますか、やっぱり大阪から東京に行く時には、ガツンと“大阪”がないとダメじゃないですか」と、若かりし頃の上京時を振り返り、「だから南のテイストを入れさせていただきました」と打ち明けた。

その上で「演出させていただきました」とぶっちゃけ。「ホントは南もおいしいとこあるし、いいとこあるって言いたいけど、下品やもん、南は」とぶちまけると、菅は「言い過ぎ！」とツッコんだ。

その後、泉州の名店の焼肉を試食し、おいしさのあまりテンションの上がった鈴木が「ガチコン行ったろかな！？思いました」とぶちアゲると、菅は再び「泉州でも言わん」とあきれていた。