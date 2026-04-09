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しゅんダイアリー就活チャンネルが、「【就活無双】MARCHから総合商社・電博・メガバンク内定！？大手企業に全て受かった面接術が凄すぎた...｜27卒・28卒・体育会系・明治大学」を公開した。大手企業から内定を獲得した猛者たちが、面接は「ロジックを感情に乗せて喋るゲーム」だと語るなど、実践的な面接術を明かした。



動画には、明治大学出身で大手企業14社から内定を獲得した「たてぃ」さんと、京都大学野球部出身で伊藤忠商事に内定した「コウキ」さんが登場。2人は自身の経験を基に、就活を勝ち抜くための戦略について熱く語り合った。



面接の必勝法について、たてぃさんは「とにかく準備すること」と断言し、OB訪問を100人行ったエピソードを披露。コウキさんは「ロジックを感情に乗せて喋るゲーム」だと表現し、理論武装した上で、いかに相手に感情を出せるかが重要だと力説した。さらにたてぃさんは、1日に何十人も対応する面接官の記憶に残るよう、「この仮面をかぶっていた子ね」と思い出してもらえる工夫が必要だと補足した。



具体的な自己PRの作り方について、たてぃさんは自身を「人情味のある合理主義者」と称し、相反する言葉を用いて面接官の興味を惹きつけたと明かす。一方のコウキさんは「習慣を仕組み化する能力」を強みとし、大学野球で球速を上げるために週7日でジムに通ったという圧倒的な継続力を論理的にアピールしたと語った。



終盤では、キャリアプランや逆質問についても議論が白熱した。キャリアプランについてコウキさんは、加点狙いではなく「減点されなければいい」と語り、会社が求める人物像から外れないことの重要性を指摘。また、会社側の背景を知らずに傲慢な態度をとることは避けるべきだと注意を促した。



圧倒的な行動量と緻密な戦略で就活を勝ち抜いた2人の対談は、これから面接に挑む学生たちにとって、多くの気づきを与える内容となっている。