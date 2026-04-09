麻辣湯、酸辣湯など…火鍋ブランド「海底撈」の本格スープ春雨シリーズ4品を発売【セブン‐イレブン】

セブン‐イレブンは、世界16カ国･地域に1,700店舗以上を展開する火鍋ブランド「海底撈(カイテイロウ)」の本格スープ春雨シリーズ4品を、4月14日から順次、全国の店舗で先行発売する。

「海底撈」のスープ春雨シリーズには、本場のスパイスが効いたシビ辛スープによく絡む極太春雨を使用した。サツマイモでん粉による、もちもちとした食感が特徴で、時間が経っても伸びにくく、食べ応えがある。春雨、湯葉、パクチーなどを入れるアレンジもおすすめだという。

【シリーズ4品の画像はこちら】麻辣湯やごま担々スープなど、海底撈の味わいが手軽に楽しめる!

◆海底撈 麻辣湯スープ春雨

価格:250円(税込270円)

◆海底撈 麻辣湯スープ春雨ミニ

価格:135円(税込145.80円)

「麻辣湯」は、2025年に若年層を中心に注目を集め、現在では幅広い層に支持されている人気メニュー。今回は、通常サイズとミニサイズの2種をラインアップした。

深いコクのあるスープに、ピリッとした辛さとシビレ(花椒)が効いた本格的な味わいの麻辣湯スープに、春雨、チンゲン菜、とうもろこし、パクチー、ねぎ、唐辛子、湯葉などの具材を合わせた。お好みで牛乳やチーズを加えると、まろやかな旨辛味が楽しめる。

◆海底撈 ごま担々スープ春雨

価格:250円(税込270円)

濃厚な練りごまのコクと花椒の痺れが効いた、本格的な辛口春雨スープ。具材のチンゲン菜やパクチー、とうもろこし、湯葉、ねぎ、唐辛子がアクセントとなっている。お好みで薬味ねぎやオイスターソースを加えると、濃厚な味を再現できる。

◆海底撈 酸辣湯スープ春雨ミニ

価格:135円(税込145.80円)

黒酢の酸味とスパイシーな辛みがクセになる味わいの酸辣湯スープ。具材には、春雨、チンゲン菜、大豆たんぱく、ごま、とうもろこし、小ねぎ、パクチーを入れた。お好みで、ピーナッツやパクチーを加えると、より本格的な四川料理のような味わいが楽しめる。

〈海底撈火鍋(カイテイロウヒナベ)について〉

海底撈火鍋は、1994年に創立された直営火鍋ブランド。2026年時点で、世界16カ国･地域に1,700店舗以上の火鍋レストランを展開している。

2015年9月に池袋に日本初出店し、その後大阪、千葉、川崎、横浜など主要都市へと順次展開し、現在は8店舗を運営している。

バリエーション豊かなスープが特徴で、麻辣(マーラー)スープ、トマトスープ、白湯(パイタン)などを用意している。本場中国の火鍋に加え、海底撈火鍋レストランでは伝統的な四川劇の「変面ショー」や「カンフー麺」などのパフォーマンス体験も楽しめる。