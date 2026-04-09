Yunthの“生”美容液シリーズに新作登場！　高濃度15％の生アゼライン酸配合「生AZ美容液」新発売

スキンケアブランド「Yunth（ユンス）」は4月10日、独自処方で生アゼライン酸*¹を配合した個包装タイプの濃密”生”美容液「生AZ美容液」を発売します。なお、3月27日よりロフトにて先行発売しています。

■W肌管理*¹成分*²配合 高濃度*³15%の生AZ美容液

肌のコンディションは、日々の環境や季節の変化によってゆらぎやすく、乾燥や外部刺激の影響で肌荒れを感じることも少なくありません。

今回発売される「生AZ美容液」は、敏感に傾きやすい肌や毛穴が気になる肌を整え、すこやかな肌コンディションへ導く美容液。純度100％の生アゼライン酸*⁴と5種のセラミド*⁵のW肌管理*¹成分*²を配合。高濃度*³15％の生アゼライン酸が、肌を引き締めながらコンディションを整えます。

さらに、5種のヒト型セラミド2*⁵が、肌のうるおいを守りながら乾燥によるゆらぎやすい肌をサポート。生アゼライン酸*³による“攻め”のケアと、セラミド*⁵による“守り”のケアを同時に叶える処方設計で、肌荒れにアプローチ*¹します。

従来は不安定で凝固しやすい生アゼライン酸*³を、Yunthならではの個包装パウチに閉じ込めることで、常にフレッシュな状態で使用できる仕様に。グリセリン・パラベン・石油系界面活性剤フリー、さらに無香料・無着色のやさしい処方で、季節の変わり目や肌状態が不安定な時期にも心地よく使用できます。

敏感肌に配慮しながら、健やかな肌印象へ導く新しい”生”美容液。ゆらぎやすい肌や敏感に傾いた肌を健やかに保ちたいときの“お守り美容液”として、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。

*1 肌を健やかに保つことで

*2 アゼライン酸（保湿）、セラミドNG、セラミドAP、セラミドAG、セラミドNP、セラミドEOP（保湿）

*3 同社比

*4 アゼライン酸（保湿）

*5 セラミドNG、セラミドAP、セラミドAG、セラミドNP、セラミドEOP（保湿）

◇（1）生アゼライン酸*¹×5種ヒト型セラミド*²のW肌管理*³成分*⁴配合

毛穴詰まりを防ぐアゼライン酸*¹で肌を整える集中ケア。さらにヒト型セラミド5種類*²を贅沢に配合しました。“攻め”と“守り”のW肌管理*³成分*⁴で、健やかな肌環境へ導きます。

*1 アゼライン酸（保湿）

*2 セラミドNG、セラミドAP、セラミドAG、セラミドNP、セラミドEOP（保湿）

*3 肌を健やかに保つことで

*4 アゼライン酸（保湿）、セラミドNG、セラミドAP、セラミドAG、セラミドNP、セラミドEOP（保湿）

◇（2）15%の高濃度*¹生アゼライン酸*²が即*³浸透*⁴

繊細で扱いが難しい高濃度*¹15%の生アゼライン酸*²をYunth独自処方で安定化。気になる肌荒れにピンポイントでアプローチします。

*1 同社比

*2 生アゼライン酸（保湿）

*3 素早くケアすること

*4 角質層まで

◇（3）密閉パッケージで空気による劣化を防ぐ

空気に触れることで劣化しやすい美容液成分をフレッシュな状態で保つため、Yunth独自の密閉パッケージを採用。使用直前に開封する個包装タイプで、いつでも新鮮な状態で使えます。

◇（4）毎日使える敏感肌向けフリー設計

グリセリン・パラベン・石油系界面活性剤フリー。さらに無香料・無着色で、敏感肌の人にも配慮した処方設計です。

■商品概要

商品名：生AZ美容液

販売名：ピュアAZセラム

価格：3,960円

容量：1g×28包

発売日：2026年4月10日／3月27日 ロフト先行発売

商品詳細：https://yunth.jp/shop/products/YB-125-001

＜使用方法＞

化粧水後、1包分を手に取り、肌になじませます。

（エボル）