目もとから眉間までケアできる。エイジーセオリー、独自形状の「目もと用シートマスク」が登場

アクシージアは4月22日、時を超えて美しく輝き続けたい女性のためのシリーズ「エイジーセオリー（AGTHEORY）」から、目もとのスペシャルケアを叶える目もと用シートマスク「エイジーセオリー ラディアンスアイシート」を公式オンラインショップ、アクシージア直営店にて発売します。

■美容皮膚科学発想ペプチド*²×17型コラーゲン*³配合「目もと、そして輝く」

10年以上にわたり目もとケア研究を続けてきたアクシージアが展開する、時を超えて美しく輝き続けたい女性のためのエイジングケア*⁴ブランド「エイジーセオリー」。

このほど、「エイジーセオリー」のスキンケアラインから、目もとのスペシャルケアを叶える待望の目もと用シートマスク「エイジーセオリー ラディアンスアイシート」が登場します。

「エイジーセオリー ラディアンスアイシート」は、エイジングサイン*⁵の出やすい、まぶた・眉間・バニーライン・目じり・目の下、目まわりの肌すべてを覆うアクシージア独自形状の目もと用シート。

シート素材には、まるで第二の皮膚のように肌に密着するバイオセルロースシートを採用し、目まわりの凹凸やシワにもぴったりとフィットします。

美容液には、エイジーセオリースキンケアシリーズの共通成分である、アルパインローズアクティブにボタニカル成分を配合した「糖花ミックス*⁶」、美容皮膚科学発想のペプチド*²を含む6種のペプチド*⁷や、17型コラーゲンを含むアクシージア独自のトリプルコラーゲン*⁸を贅沢に配合。98％が美容成分からなる高濃度美容液に仕上げました。

糸引くような濃密なテクスチャーの美容液がじっくりと肌に浸透*⁹し、しなやかなハリと輝くような明るさ*10を讃えた目もとへと導きます。

■アクシージア独自形状シートで叶える徹底“目もと全方位ケア”

シートは、まぶた・眉間・バニーライン・目じり・目の下など、エイジングサイン*⁵が出やすい目もと全体をカバーするアクシージア独自形状を採用。この形状に辿り着くまでに、アクシージアは何度も使用感を試しながら微調整を繰り返しました。

目の位置や形は人によって大きく異なり、凹凸も多い繊細なエリアだからこそ、切り込み位置や長さ、目の穴の位置まで、細部にこだわり抜いた結果が、このアクシージア独自形状です。肌にぴったりとフィットし、気になる部分をトータルにケアできる、こだわりの形状設計です。

■セカンドスキンのような密着力

シート素材には、高い密着力と保液性が特長のバイオセルロースシートを採用しました。ココナッツ果汁などを主成分とするナノ繊維シートで、まるで“第二の皮膚”のようにぴったりと肌に密着。

美容液をたっぷりと保持できるため、美容成分を角質層までじっくりと浸透*⁹させます。

■美容成分98％配合 心地よさにこだわった濃密美容液

シートには、とろりと糸を引く濃密なテクスチャーの美容液が1枚12mLたっぷり配合。美容成分を98％も配合し、充実した保湿力で、使うたび肌に弾むようなハリをもたらします。

エイジーセオリースキンケアシリーズ共通の上品なローズの香りと、天然ビタミンで彩られたミルキーピンクの色合いが、スペシャルケアの時間をより一層優雅に演出します。

■3つのフリー設計

繊細な目もとの肌に余分な負担を与えない処方を実現しました。

■大人の目もと悩みに複合的にアプローチ​

◇一貫して着目しているのが「糖花*¹」。明るく輝くような目もとへ

「エイジーセオリー」シリーズ誕生時から一貫して着目しているのが、「糖花*¹」というボタニカル成分。「エイジーセオリー ラディアンスアイシート」には、シリーズ共通の10種の糖花*¹成分に「ブクリョウエキス（ハリ・ツヤ）」を加えた「糖花ミックス*⁶」を配合。乾燥くすみのない明るい印象の目もとへと導きます。​

そのほかにも、みずみずしい目もとへアプローチする、ダブルヒアルロン酸（保湿：ヒアルロン酸Na、加水分解ヒアルロン酸）やナイアシンアミド（保湿）、チャ葉エキス（保湿）、イノシトール（保湿）を配合しました。

◇弾むようなハリ肌へ 厳選した6種のペプチド*⁷

美容皮膚科学発想のペプチド*²をはじめ、ハリ肌の構造に着目したペプチドを計6種類配合*⁷。エイジングサイン*⁵の表れやすい目もとをハリに満ちた若々しい印象へと導きます。

◇17型コラーゲン配合 独自のトリプルコラーゲン*⁸設計で土台*11まで満たす​

17型コラーゲン（保湿：コラーゲン）を含むアクシージア独自のトリプルコラーゲン*⁸設計。さらに「ブースト*⁹成分*12」がコラーゲンを角質層のすみずみまで届け、うるおいのある健やかな肌へとアプローチします。

*¹ 糖花とは、「エイジーセオリー」共通成分である甘美な花を咲かせる植物成分のこと。

*² ハリ成分：アセチルヘキサペプチド-8、ジ酢酸ジペプチドジアミノブチロイルベンジルアミド

*³ 保湿：コラーゲン

*⁴ 年齢に応じたお手入れ

*⁵ 年齢に応じたうるおい不足やハリ不足などの肌悩み等

*⁶ 糖花とは、「エイジーセオリー」共通成分である甘美な花を咲かせる植物成分のこと。ハリ・ツヤ成分：ロドデンドロンフェルギネウムエキス、セイヨウトチノキ種子エキス、セイヨウオオバコ種子エキス、ユキノシタエキス、ドクダミエキス、サンザシエキス、ブドウ果実エキス、ローマカミツレ花エキス、マグワ根皮エキス、ウイキョウ果実油、ブクリョウエキス

*⁷ ハリ成分：アセチルヘキサペプチド-8、ジペプチド-2、アセチルテトラペプチド-5、ヘキサペプチド-9、カルノシン、ジ酢酸ジペプチドジアミノブチロイルベンジルアミド

*⁸ 保湿成分：17型コラーゲン（コラーゲン）、フィッシュコラーゲン（水溶性コラーゲン）、アテロコラーゲン（水溶性コラーゲン）

*⁹ 角質層まで

*10 潤いによる

*11 角質層のこと

*12 保湿成分：シクロヘキサン-1,4-ジカルボン酸ビスエトキシジグリコール

■商品概要

「糖花ミックス*⁶」を配合し、乾燥によるくすみのない、輝くような明るさを目指す「エイジーセオリー ラディアンスアイシート」。

まぶた・眉間・バニーライン・目尻・目の下など、エイジングサイン*⁵が現れやすい目もと全体を覆う、アクシージア独自形状の目もと用シートマスクです。

肌にぴたっと密着し、1枚あたり12mLものとろりと糸を引く濃密美容液を角質層までじっくり浸透。先進サイエンスに着目した6種のペプチド*⁷、17型コラーゲンを含むトリプルコラーゲン*⁸設計により、ハリに満ちた若々しい印象へ導きます。

パラベン・合成着色料・エタノールフリー。

「AGTHEORY RADIANCE EYE SHEET（エイジーセオリー ラディアンスアイシート）」

＜目元用シートマスク＞

内容量：7枚入

価格：6,600円

販売場所：公式オンラインショップ、アクシージア直営店など

公式HP：https://axxzia.co.jp/

（エボル）