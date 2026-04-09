大谷はブルージェイズ戦に「1番・投手兼DH」で先発

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は8日（日本時間9日）、敵地ブルージェイズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。6回96球を投げて4安打1失点と好投したが、リリーフ陣が追いつかれ今季2勝目とはならなかった。チームも3-4で敗れ、ファンも嘆いている。

大谷は初回に2安打を許してピンチを迎えるも、岡本和真を100.1マイル（約161キロ）の剛速球で空振り三振に仕留めて無失点。3回1死からバーショに四球を与え、捕逸で二塁に進まれると、2死からサンチェスに適時二塁打を浴びて1点を失った。それでもこの日は奪三振2つと打たせて取るピッチングで6回1失点。十分に仕事を果たした。

しかし降板後の7回、2番手ドレイヤーが2本の適時打を浴びて3-3の同点に。大谷の2勝目は消滅した。X上のファンも嘆き「5分間試合見てない間に」「去年やられるパターン」「明らか悪いドレイヤーを引っ張ったの良くなかったね」「最近ずっとスライダーが浮いてますよね」などと反応していた。

大谷は連続イニング無失点が25回1/3でストップしたが、この試合で自責点はつかず今季防御率は0.00のまま。打者としては初回に四球を選び、連続試合出塁を43まで伸ばした。2009年にイチロー（マリナーズ）が記録していた日本人選手最長記録に並んでいる。



（THE ANSWER編集部）