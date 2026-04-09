佐藤健のプライベートに映った「愛車」とは

第一線で活躍を続ける俳優・佐藤健さん。近年はNetflix作品で主演を務めるなど活動の幅を広げ、俳優としての存在感に加えて音楽への挑戦も話題になっています。

また自身のインスタグラムではプライベートの姿をたびたび投稿しており、そのなかには愛車でドライブを楽しむ様子も見られます。

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佐藤さんはどのようなクルマに乗っているのでしょうか。

過去に投稿されていた写真には、佐藤さんの愛車とみられるジープ「Wrangler（ラングラー）」の姿が写っていました。

ラングラーは、ジープブランドを代表する本格オフロードSUVで、1941年に誕生した元祖ジープの流れを受け継ぐモデルです。写真の車両は、2018年に登場した現行4代目となるJL型とみられます。

ボディは全長約4.8mの堂々としたサイズで、丸型ヘッドライトや7スロットグリルなど、ジープらしいデザインを継承しています。

また、悪路走行を前提とした堅牢な車体構造を採用しているのも特徴です。

パワートレインは、2リッター直列4気筒ターボエンジンを中心に展開され、駆動方式は独自の4WDシステムを採用。街乗りからアウトドアまで幅広いシーンに対応します。

なお、ラングラーは2024年に一部改良が行われ、外観デザインや内装装備がアップデートされました。

グリルのデザイン変更やアンテナの一体化、ホイールデザインの刷新などが盛り込まれています。

インテリアでは、電動調整機能を備えたシートや12.3インチのタッチスクリーンを採用するなど、快適性と使い勝手が向上しました。

なお、新車価格は800万円台から1000万円前後で展開されています。

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佐藤さんは2025年6月、自身の公式インスタグラムでドライブを楽しむ様子を投稿しました。

投稿には、助手席から撮影されたショットや季節の風景を背景にしたカットなど、自然体の佐藤さんの姿が映されており、「運転中の姿が素敵」「助手席に座りたい」「かっこいい」といったコメントが寄せられるなど、大きな反響を集めました。

今後の活動はもちろん、愛車とのライフスタイルにも注目が集まりそうです。