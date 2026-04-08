4月15日（水）「上田と女が吠える夜」手間抜き家事を極めた女が吠える夜
4月15日（水）「上田と女が吠える夜」
手間抜き家事を極めた女が吠える夜
毎日の家事を少しでも楽しく効率よく！
“手抜き”ではなく”手間抜き”家事という前向きな考え方が広がっている昨今。
独自の手間抜き家事を極めたゲストのテクニック大公開！
▼朝5時から元気に掃除する家事好き満島真之介がみんなの先生に!?
▼気分はプリンセスになりきって！peco流ミュージカル掃除
▼モチベーションが上がる「ありがとう」を搾取する大橋未歩
▼毎回、靴下が行方不明になる北乃きいがハッピーに思う事
▼せっかちすぎてお掃除ロボットを手動で使う 野々村友紀子
▼中村仁美、家族が食べたいものではなく自分が作りたいものを食卓に出す
▼料理家 長谷川あかり、包丁やまな板を使わないハンバーグレシピを大公開
▼気になった人がやる「まだいける」精神で気にしない森三中 村上知子
お楽しみに！
MC
上田晋也
メンバー
大久保佳代子・いとうあさこ・若槻千夏
SPゲスト
満島真之介
テーマゲスト（五十音順）
大橋未歩・北乃きい・中村仁美・野々村友紀子・長谷川あかり・peco・村上知子（森三中）