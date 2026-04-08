4月15日（水）「上田と女が吠える夜」

手間抜き家事を極めた女が吠える夜

毎日の家事を少しでも楽しく効率よく！

“手抜き”ではなく”手間抜き”家事という前向きな考え方が広がっている昨今。

独自の手間抜き家事を極めたゲストのテクニック大公開！

▼朝5時から元気に掃除する家事好き満島真之介がみんなの先生に!?

▼気分はプリンセスになりきって！peco流ミュージカル掃除

▼モチベーションが上がる「ありがとう」を搾取する大橋未歩

▼毎回、靴下が行方不明になる北乃きいがハッピーに思う事

▼せっかちすぎてお掃除ロボットを手動で使う 野々村友紀子

▼中村仁美、家族が食べたいものではなく自分が作りたいものを食卓に出す

▼料理家 長谷川あかり、包丁やまな板を使わないハンバーグレシピを大公開

▼気になった人がやる「まだいける」精神で気にしない森三中 村上知子

お楽しみに！



MC

上田晋也

メンバー

大久保佳代子・いとうあさこ・若槻千夏

SPゲスト

満島真之介

テーマゲスト（五十音順）

大橋未歩・北乃きい・中村仁美・野々村友紀子・長谷川あかり・peco・村上知子（森三中）