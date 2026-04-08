8日、開かれた「社会保障国民会議」の実務者会議で、レジのシステム改修を担う事業者から税率変更の準備には「1年程度を要する」との意見が出ました。

8日の実務者会議は新たに日本保守党が加わり、レジのメーカー5社から実務上の課題を聞き取りました。その中で消費税率変更に伴うシステムの改修には1年程度必要との意見が出たということです。

自民党 小野寺税調会長

「システム改修の具体的な作業期間は、改正内容にもよりますが、1年程度を要するとのことです。ボトルネックは既存システムに精通したシステムエンジニアの人手不足であり、事前の人員確保には最大限努力するが、政府支援等により短期間で大きく改善することは困難との意見もありました」

これまでも小売業界や経済団体からレジ改修などのコストが大きく、短期間限定での税率の上げ下げに否定的な声が出ていましたが、改めて課題が浮き彫りになった形です。