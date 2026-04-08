◆アジアチャンピオンズリーグ２（ＡＣＬ２）▽準決勝第１戦 Ｇ大阪０―１バンコク・ユナイテッド（８日・パナソニックスタジアム吹田）

Ｇ大阪がホームでの第１戦でバンコク・ユナイテッド（Ｕ、タイ）に敗れた。

準々決勝のラチャブリ戦に続いて、タイのクラブとの対戦となったＧ大阪は、まさかの形で先取点を献上。前半１５分、主将のＤＦ中谷進之介が、相手選手と競り合う中、自陣ペナルティーエリア内でハンド。バンコクＵのＦＷムフセン・アルガッサニに先制のＰＫを決められ、追う形となった。

Ｇ大阪は３０分、２２年Ｗ杯チュニジア代表のＦＷイッサム・ジェバリがミドルシュートも枠外。４２分にはクロスに、ＦＷ山下諒也がダイレクトで右足を合わせたがネットの外側。前半は０―１で終えた。

後半も１０分、ジェバリが敵陣エリア内でフリーでシュートを放つも枠外。イェンス・ビッシング監督は１４分、ジェバリに代えてＦＷウェルトンを投入した。だがウェルトンもＦＷ食野亮太郎も、Ｊ１百年構想リーグで３戦連発中のＦＷデニス・ヒュメットも、ゴールネットを揺らせず。中谷が一発レッドカードで退場となった中、１０人で奮闘したが及ばなかった。

４６日間で１１試合を戦う過密日程のま真っただ中にいるＧ大阪。１１日には同リーグのダービー・Ｃ大阪戦（パナスタ）、１５日は敵地タイでバンコクＵとの第２戦が待つ。前を向いて戦い抜く。