出かける前の数分で手軽に「白髪隠し」ができるアイテムを紹介！ 教えてくれたのは、女性の髪問題に詳しいヘアライター・佐藤友美（さとゆみ）さんと、人気ヘアサロンMINXのディレクター・八木花子（八木ちゃん）さん。50代の読者をモデルが実際に使用しながら、詳しく解説します。

美容院に行くまでのあと数日を乗りきるには？

さとゆみ：年度末、年度初め、すごく忙しいです。

【写真】白髪隠しに便利なアイテム

八木ちゃん：そうですよね。異動や、転勤、お子さまの新学期。お客さま皆さん本当にお忙しそうでした。

さとゆみ：こういうときって、なかなか美容院も行けなかったりして、でも、そんなときに限って大事なイベントや会食があったり…。

なので、今日は、美容院でカラーするまでの時間、どんなふうに乗りきればよいかを教えてほしいです！

白髪隠しには「ファンデーションタイプ」がおすすめ

八木ちゃん：最近、すごくよいアイテムが増えているんですよね。

さとゆみ：ぜひ教えてほしい！

八木ちゃん：私のおすすめは、ファンデーションタイプの白髪隠し。

さとゆみ：ブラシタイプなんですね。

八木ちゃん：根元の白くなっている部分をブラシで塗るだけです。

さとゆみ：すごく手軽！

八木ちゃん：ぽんぽんタイプのものもあるのですが、私はブラシのほうが簡単に塗れて、毛にもなじみやすいように思います。地肌まで色がついてしまうような失敗も少ないです。

ものの5分で、気になっていた白髪が目立たない！

さとゆみ：一瞬で白髪が隠れた！

八木ちゃん：お手軽ですよね。これがあれば、急なお出かけも、いろいろと安心です。

さとゆみ：近くで見ても、自然な仕上がり！ 一気に若々しく見えますね。

さとゆみ：これは、シャンプーで落ちるの？

八木ちゃん：はい。髪を洗えば落ちます。

さとゆみ：落ちなければいいのに（笑）。

八木ちゃん：（笑）。それはやっぱり、美容院にカラーリングにきてください！