お笑い芸人・ケンドーコバヤシ（53）が7日深夜放送の読売テレビ「にけつッ!!」（深夜火曜0・59）に出演。人気芸人の妻とのエピソードを語った。

ケンコバは「こないだ、ケツの奥様と、ケツと3人でご飯行って来まして」と、自身の冠ラジオでレギュラー共演しているお笑いコンビ「ニッポンの社長」ケツと、ケツの妻と3人で焼き鳥店で食事したと切り出した。

ケツの妻について「僕のやってるラジオに投稿してくるんですよ。ペンネーム“あなるだにゃん”。その日も“あにゃるとお呼びください”と言うてきて」。これにジュニアは大笑いで「ケツの嫁やから」と相づち。

ケツの妻は他のラジオにもペンネームを変えて投稿、度々採用されているというが「“でも私は、いくらグッズが送られてきても、うれしくないんです”と。“やっぱり芸人さんのラジオで、大喜利的なコーナーで名を馳せたいんです”って」と野望を明かされたといい、ケンコバは「で、ちょっとジュニアさん風の、あれを仕掛けてみようと思って」追加メニュー大喜利を開催。

「“あにゃる、なんか追加で頼みたい。これメニュー、なんでも頼んでいいよ。でもこれって大喜利やからな”って言ったんですよ。ほんなら笑ってくれるかなと思って。そっから10分、メニュー表睨んで何も頼まなくなって」。

これにジュニアは「フリが悪いわ」と指摘するも、ケンコバは「誰も本気で大喜利しようと思ってませんよ！」。「恥ずかし…」と口元を抑えタジタジのジュニアにケンコバは「何を芸人の、普通の奥さんを、巻き込もうとして、俺たちの終わりのない戦いに！」と追い打ちをかけるも「ただ、そっちの方が喜ぶような子やと思います」。一連のケツ妻のお笑い意識の高さにジュニアは「うわ、飲みに行きたいわ〜！！」と興味津々だった。

さらに「最後の締めの時に“ケンコバさん、もう1個だけ。素人みたいな質問していいですか？”って。“お前素人や！！！”って言うたんですけど」。これにジュニアは手を叩いて大爆笑。ケンコバは「いや〜おもろい子なんですけど」と笑った。