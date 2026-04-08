敵地ブルージェイズ戦

米大リーグのドジャースは7日（日本時間8日）、カナダ・トロントでブルージェイズと戦っている。先発の山本由伸投手は7回途中まで投げ1失点。無死一、三塁のピンチを招いて降板した。ただ2番手で登板したアレックス・ベシア投手が魂のリリーフを見せ無失点で切り抜けると、日本のファンからは感謝の言葉があふれた。

山本は6回まで3安打1失点、6奪三振の快投を見せた。この回を終えた後、ベンチでシャドーピッチングをしたり、投手コーチと話し合ったりする場面があったが7回もマウンドへ。ただ先頭の岡本に右中間への二塁打、クレメントにバント安打を許し無死一、三塁のピンチを招いて降板した。

2番手のベシアは、先頭の代打シュナイダーに四球を与え無死満塁。ただここからが真骨頂だった。ヒメネスを左飛に打ち取り、三走の岡本はタッチアップのスタートを切れなかった。続くバレンズエラを空振り三振、スプリンガーを右飛に打ち取り無失点でしのぐと、マウンドを降りながら何事かを絶叫。ベンチ最前列で応援していた山本も手をたたき笑顔を見せた。

「ベシアは戦う顔しとるわ」

「ほんとベシアって良いリリーバーだよなぁ。アツい男だし大好きな選手」

「魂のピッチング！さすがべシア！」

「ベシアめちゃくちゃ頼もしいっす」

「あの満塁のピンチを無失点で抑えるのは神すぎる」

「ベシアあっつ！」

「ピンチのベシアはほんま頼りになる」

「ベシアありがとうーー」

「流れ完全に持ってきたね」

昨秋のワールドシリーズを、ベシアは家庭の事情からプレーしておらず「WSに出れなかった分と思わせる熱い投球」という声もあった。



（THE ANSWER編集部）