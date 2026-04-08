グループBTS（防弾少年団）のメンバー、JUNG KOOK（ジョングク）が「中指」騒動について自ら口を開き、ファンに謝罪した。

JUNG KOOKは8日午前、ファンコミュニティプラットフォーム「Weverse（ウィバース）」のライブ配信を通じて、最近騒ぎになっていた暴言問題について言及した。

JUNG KOOKは「最近のライブ配信について、ARMY（アーミー、BTSのファンダム）に謝らなくちゃいけないと思う」とし、「これまであんな姿を見せてこなかったので、ARMYが見た時に不快だったのではないか。そのような不快感を与えてしまったARMYの方々には申し訳なく思う。これからは自制する」と頭を下げた。

ただし、騒動の核心である暴言と行動については明確に線を引いた。JUNG KOOKは「大きな過ちを犯しただろうか。それはよく分からない」とし、「事実、僕は公人でもないし、YouTubeやこの業界で働く方々が実際にみんな使っている言葉だ」と明らかにした。

また、一部の批判世論に対しては「何でもバッシングすることに一生懸命な人々には、特に言うことはない。関心を持ってくれて感謝する」と不快な心境も吐露した。

JUNG KOOKは「私がARMYをどう思っているか分かってほしい。いつも嘘偽りのない姿だった」とし、「完璧な人間ではないが、ファンには真心を込めて接してきた。不快だったり、違うと思ったりすることがあれば指摘してくれれば受け入れたい」と付け加えた。

続いて「これも編集されて刺激的に拡散されるんだろうな」とし、「カメラの前で暴言を吐くことが不快に感じるかもしれないが、それ自体を過ちだとは思わない」と改めて強調した。

これに先立ち、JUNG KOOKは2月26日未明、Weverseのライブ配信を行っていた際、知人に向けて中指を立てたり暴言を吐いたりする姿が捉えられ、騒動の渦中にあった。