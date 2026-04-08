ゆっくり不動産、「これは真似したい」ヨガスタジオまで完備した理想の戸建てを内見！
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個性的な物件を紹介するYouTubeチャンネル「ゆっくり不動産」が、「【2Fは〇〇専用!?】夢とこだわりが詰まった広々戸建てを内見！」を紹介した。動画では、埼玉県羽生市に完成したばかりの、オーナーの長年の夢とこだわりが詰まった新築戸建てを内見し、その圧倒的なデザイン性と機能性を紹介している。
動画の冒頭、青い空に映える白い外壁と温かみのある木材を組み合わせた外観から内見はスタート。広々とした玄関には、来客が多いというオーナーのライフスタイルに合わせ、家族用とは別に巨大な引き出し式の来客用靴収納が完備されている。さらに、吹き抜け空間に設置された丸いペンダントライトは、赤や緑、青などカラフルに変色するユニークな仕様となっており、「もう住宅用の照明とは思えない」とゆっくり不動産を驚かせた。
1階の生活スペースは、ランチ会やパーティーを開くために設計された巨大なモールテックス天板のダイニングキッチンと、本格的な石の乱貼り壁やバイオエタノール暖炉が目を引くリビングで構成されている。空間を緩やかに仕切る青いタイル壁の表裏それぞれにテレビが設置されており、どこにいても快適に過ごせる工夫が施されている。電気関係の仕事をしているというご主人がこだわった照明計画に対し、「ご主人のセンスが良すぎるんじゃ」と感嘆の声が漏れた。
そして2階へ上がると、そこにはヨガインストラクターである奥様のプライベートスタジオ「ONENESS YOGA STUDIO 羽生」が広がっていた。大きな窓から木漏れ日が差し込み、天井には木材があしらわれた大空間に加え、ヘリンボーン床のエステルームや生徒用のシャワールームまで完備。「せっかくヨガを知っていただくなら、もっともっと魅力的な環境を提供したい」という奥様の熱い思いが語られた。
細部にまで宿るご主人の洗練されたデザインセンスと、奥様の理想とする働き方を実現したヨガスタジオ。住む人の「好き」と「夢」を妥協なく詰め込んだこの物件は、これから家づくりを考える多くの人にとって、最高のインスピレーションとなるだろう。
個性的な物件を紹介するYouTubeチャンネル「ゆっくり不動産」が、「【2Fは〇〇専用!?】夢とこだわりが詰まった広々戸建てを内見！」を紹介した。動画では、埼玉県羽生市に完成したばかりの、オーナーの長年の夢とこだわりが詰まった新築戸建てを内見し、その圧倒的なデザイン性と機能性を紹介している。
動画の冒頭、青い空に映える白い外壁と温かみのある木材を組み合わせた外観から内見はスタート。広々とした玄関には、来客が多いというオーナーのライフスタイルに合わせ、家族用とは別に巨大な引き出し式の来客用靴収納が完備されている。さらに、吹き抜け空間に設置された丸いペンダントライトは、赤や緑、青などカラフルに変色するユニークな仕様となっており、「もう住宅用の照明とは思えない」とゆっくり不動産を驚かせた。
1階の生活スペースは、ランチ会やパーティーを開くために設計された巨大なモールテックス天板のダイニングキッチンと、本格的な石の乱貼り壁やバイオエタノール暖炉が目を引くリビングで構成されている。空間を緩やかに仕切る青いタイル壁の表裏それぞれにテレビが設置されており、どこにいても快適に過ごせる工夫が施されている。電気関係の仕事をしているというご主人がこだわった照明計画に対し、「ご主人のセンスが良すぎるんじゃ」と感嘆の声が漏れた。
そして2階へ上がると、そこにはヨガインストラクターである奥様のプライベートスタジオ「ONENESS YOGA STUDIO 羽生」が広がっていた。大きな窓から木漏れ日が差し込み、天井には木材があしらわれた大空間に加え、ヘリンボーン床のエステルームや生徒用のシャワールームまで完備。「せっかくヨガを知っていただくなら、もっともっと魅力的な環境を提供したい」という奥様の熱い思いが語られた。
細部にまで宿るご主人の洗練されたデザインセンスと、奥様の理想とする働き方を実現したヨガスタジオ。住む人の「好き」と「夢」を妥協なく詰め込んだこの物件は、これから家づくりを考える多くの人にとって、最高のインスピレーションとなるだろう。
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