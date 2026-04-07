タレントの村重杏奈が、自身もファンであるという人気クリエイターグループ「午前0時のプリンセス」のメンバーと初共演を果たし、プライベートでの意外な接点を明かした。

【映像】人気Youtuberと共演した村重の様子

2026年4月6日（月）、グローバルオーディション番組を徹底解説する特別番組『今からでも追いつける! WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE一新時代のオーディション徹底解説一』が放送された。本番組は、HYBEとGeffen Recordsによる共同プロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』の魅力を、サバイバルオーディション愛好家の3人が語り尽くす企画だ。

番組冒頭、スタジオに集まった村重杏奈と「午前0時のプリンセス」の大内アイミ、JESSICAの3人は、互いの関係性について言及した。村重は「TGC（東京ガールズコレクション）などでサラッとお会いしたことがある程度」としながらも、「SNSは見てます。TikTokスワイプするたびに流れてくる！」と、彼女たちの活躍を日常的に目にしていたことを明かした。

さらにJESSICAは「共通の友達も多くて、『え、待って、なんでまだ交わってないの？』ぐらいの感覚だった」と語り、念願の共演に「早く喋らせて！」と意気込んでいたという。村重は、収録前のエレベーターでJESSICAから至近距離で「やっと喋れます」と声をかけられた際のエピソードを披露し、「私めっちゃ怖くて！」とその迫力に圧倒された様子を再現してスタジオの笑いを誘った。