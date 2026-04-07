「おまえが言うな」と笑われる職場が、じつは強い組織である理由

戦略コンサルやシリコンバレーの経営者、MBAホルダーには、共通点があった。「伝える内容を1つに絞り、1メッセージで伝えて、人を動かす」ということ。プレゼン・会議・資料作成・面接・フィードバックなど幅広い場面で成果を上げるノウハウをまとめた書籍『1メッセージ 究極にシンプルな伝え方』から一部抜粋して紹介する。

「おまえが言うな」と怒られたり笑われたりしている人がいる

会議などで意見を述べたときに、「おまえが言うな」と苦笑交じりに返されている人がいる。

たしかに、遅刻常習者が「時間管理が大事だ」と言ったり、数字を作れていないメンバーが「結果へのコミットが大事だ」と言うと、怒ったり、笑ったりする人もいるだろう。

しかし、そのように「おまえが言うな」と怒られたり笑われたりしている人ほど問題の解決に貢献していて、仕事ができたりもする。

問題の解決には「誰が言ったか」よりも「なにを言ったか」が大事だ

そもそもだが、問題の解決に必要なのは常に「答え」だ。たとえば、「1+1=」という問いがあるときに、その正誤を採点するときの対象はその答えだけだ。「2」なら正しく、「1」なら誤りとして採点される。そこでは、Aさんが答えた「2」は正しいけど、Bさんが答えた「2」は誤りだ、などのように「誰が言ったか」で正誤が変わったりはしない。

問題の解決には「誰が言ったか」よりも「なにを言ったか」が大事なのだ。

しかし、多くの人は、自分の過去の言動との整合性から、言うことを自己抑制しがちだ。自分の過去の言動と整合性がなければ、言うのを躊躇し、思っていても言わなかったりする。だが、それは、問題の解決にはマイナスでしかない。問題の解決よりも「おまえが言うな」と怒られたり笑われたりしないようにと、自分を守ることを優先しているだけでしかない。

「おまえが言うな」と怒られたり笑われたりしている人が仕事ができる理由

逆に、「おまえが言うな」と怒られたり笑われたりしている人は、自分を守ることよりも、その場での問題の解決に貢献しようとしている人とも言える。

遅刻常習者なのに「時間管理が大事だ」と言うのは勇気がいるだろう。それでも、その職場での問題の解決にそれが必要だと思えば、「おまえが言うな」と怒られたり笑われたりしてでも、自分が考えた答えを言う。これは、問題の解決に貢献する態度であり、そんな自分よりも問題の解決を優先する人だからこそ、仕事で結果を出せたりもする。

「おまえが言うな」になってみよう

「おまえが言うな」と怒られたり笑われたりすることを恐れて沈黙する人が溢れる組織よりも、自分の立場を考えずに問題の解決に向けた意見を遠慮なく出し合える組織のほうが、はるかに健全だ。

自分なんかが言えないな。そんな場面でも、問題の解決のためであれば「おまえが言うな」と言われても、自分が思ったことを言ってみよう。「おまえが言うな」と笑われるくらいが、ちょうどよいのだ。

（本原稿は『1メッセージ 究極にシンプルな伝え方』を一部抜粋・加筆したものです）