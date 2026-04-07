【安楽亭】ランチはお肉1.5倍、ディナーはファミリーカルビ定食1000円＆ドリンクバー110円！終日お得なキャンペーンは4月23日まで。

焼肉レストランの安楽亭は、2026年4月6日から23日まで「毎日焼肉ごはんキャンペーン」を開催しています（コスモス店・ぼたん店を除く）。

ランチもディナーも気軽に焼肉を楽しめる

新生活がはじまり、何かと慌ただしい今の時期。安楽亭では、4月6日から23日まで、しっかり食べて元気をチャージできる特別企画を実施中です。

・【ディナータイム限定】1000円ポッキリ定食

期間中は、定番人気メニュー「ファミリーカルビ定食」がお得になります。

通常価格1419円→特別価格1000円に。ごはん・わかめスープのおかわりも無料で楽しめます。

・【ディナータイム限定】ソフトドリンク110円

単品焼肉注文でも定食利用でも、気軽にソフトドリンクを注文できます。

ドリンクバーの通常価格385円→特別価格110円に。

ドリンクバーを設置していない店舗は、【ソフトドリンク】のクーポンを利用してください。

・【ランチタイム】お肉1.5倍！

ランチは、価格はそのままに"お肉増量"で堪能できます。

対象メニューは「ザ・定番 ファミリーカルビランチ」（1188円）。通常80g→1.5倍の120gに増量して提供されます。

メニューや利用条件などの詳細は、公式サイトの「フェア情報」から確認できます。

今回のキャンペーンは、コスモス店、ぼたん店では実施していません。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部