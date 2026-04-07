世界のトップ選手が集うカーリングのプロリーグ『ロックリーグ』が日本時間7日、カナダで開幕。五輪2大会連続メダリストの元日本代表の吉田知那美（34）がアジア代表チーム『タイフーン』のキャプテンとして参戦し、2勝1敗で開幕戦を白星で飾った。

試合は男子4人制、女子4人制、混合ダブルスの3試合が同時に行われる団体戦で、2勝したチームが勝利となる。吉田は女子4人制のサードで出場し、ミラノ・コルティナ五輪で金メダルを獲得したスウェーデンのアンナ・ハッセルボリ（36）がスキップを務めた。試合は3エンドの4失点が響き、3ー7で敗れた。吉田は3月31日でロコ・ソラーレを退団後、初の試合となった。

また混合ダブルスには日本の山口剛史（41）と小穴桃里（30）ペアが出場し、第1エンドで1点を奪うと第2エンドで2点をスチールするなど試合を優位に進めて10ー3で勝利。男子4人制はスウェーデンのレジェンド・ニクラス・エディン（40）がスキップを務め7ー2で勝利し、チームは2勝1敗で開幕戦を白星で飾った。

今季は13日まで行われる短期決戦となるが、来年は1月に開幕し4月まで、カナダとアメリカの複数都市で開催される予定。

