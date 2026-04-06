ホルムズ海峡の開放をめぐり、アメリカとイランの対立が激化しています。一方で、日本関係の船が3隻、海峡を通過。なぜ通航できるようになったのでしょうか。

■CIAがおとり情報流し…イラン側を攪乱

トランプ大統領「救出したぞ！」

5日、SNSに誇らしげに投稿したアメリカのトランプ大統領。救出されたのは、イラン領内で撃墜されたアメリカ軍のF15戦闘機の乗組員。3日に撃墜されたあと、乗組員2人のうち1人の行方がわからなくなっていました。イラン側の“人質”となれば交渉のカードに使われるとの懸念が広がる中…

トランプ大統領「アメリカ史上最も大胆な捜索救助作戦を成功させた」

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その緊迫の舞台裏が徐々に明らかになってきています。戦闘機が墜落したとみられるのはイランの内陸部。アメリカメディアによりますと、乗組員は拳銃しか武器を持たずに、標高およそ2000メートルの山を登り、岩の裂け目に身を潜めていたといいます。こうした中、イラン側は…

「乗組員を生きたまま当局に引き渡した方には多額の報奨金が授与されます」（3日放送のイラン国営テレビ）

市民にも身柄確保への協力を呼びかけ、乗組員に迫ろうとする一方で、アメリカ側は、アメリカ軍最強の部隊といわれる特殊部隊ネイビーシールズなどおよそ200人を投入。空からの捜索活動が行われたとみられています。その過程では…

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捜索中の米軍機を撃ち落とそうとするイラン側の捜索部隊とみられる人の姿も。現場が緊迫する中、CIAは“乗組員を救出した”というおとり情報を流すなどしてイラン側を攪乱（かくらん）。無事、乗組員を救出することができたということです。

■トランプ大統領「海峡を開けやがれ」

トランプ大統領が“奇跡的”と成功をたたえた今回の救出作戦。ただ、イラン側は5日、救出作戦に使われたアメリカ軍の複数の航空機を撃墜したと発表しました。その現場とされる映像には、焼け焦げたローターのようなものが。救出作戦に参加したとされる輸送機のローターと形が似ているようにも見えます。

ただ、アメリカ側は“輸送機1機が故障したため、自分たちで破壊した”とイラン側の主張を否定しています。

トランプ大統領は、SNSで今回の成果をアピールしたおよそ10分後…

トランプ大統領「海峡を開けやがれ、ろくでなしども！」

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今度はイラン側をののしり、ホルムズ海峡の開放を迫りました。

イランとの交渉期限を度々延期してきたトランプ大統領。もともとは、アメリカ東部時間6日（月）に設定されていましたが、日本時間6日朝、「火曜日午後8時」という日時だけを投稿。当初の交渉期限を1日延期したものとみられています。

こうした中、アメリカとイランが戦闘終結に向け、2段階の案を協議しているという報道が。第1段階は「45日間の停戦」で、その間に第2段階となる「恒久的な戦闘終結」について話し合われるということです。この報道に先立ち、イラン側は…

イランの革命防衛隊「特にアメリカとイスラエルにとって、ホルムズ海峡がかつての状態に戻ることは決してない」

アメリカの要求に応じない姿勢を崩していません。

そのホルムズ海峡。ここ数日、日本関係の船舶が次々と海峡を通過しています。全て、商船三井が関連している船です。1隻目は3日前、液化天然ガスを運ぶ船が初めて海峡を通過すると、4日に2隻目が通過。さらに6日、3隻目の通過も確認されました。なぜ、日本関係の船舶が通航できるようになったのか。イラン情勢に詳しい専門家は…

中東調査会・斎藤正道研究主幹「船舶の通過を妨害しない行為を通じて、日本からアメリカに対して、イランとの停戦に向けてメッセージを送ってほしい。（アメリカが）イランに対する攻撃を緩和するという措置に出るならば、今後さらに、船舶の通航に対して妨害措置をとらないという流れが続いていく」

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ホルムズ海峡の通過をめぐっては、“新たなルール”の協議も進められているとアメリカメディアは報じています。話し合っているのはイランとオマーン。新たなルールとは、海峡を通航する船に対しイランへの登録を義務づけること。「攻撃的でない国」という旗を掲げることに同意することなどが伝えられています。

中東調査会・斎藤正道研究主幹「イラン側の思惑で考えられるのは、戦後どのようにして諸外国と関係を結んでいくのかを考えての行動ではないか」

■「イランと信頼関係持って交渉できるのは日本だけ」

今後、日本はイランに対し、どう働きかけていくのか。

立憲・小西議員「（主要国で）イランと信頼関係を持って交渉できるのは日本だけ。紛争拡大を止めるために首脳として全力で動く？」

高市首相「すでにイランとは何度も何度もやらせていただいている。首脳同士という話も段取りをつけさせていただいている」

イラン首脳との電話会談の実現に意欲を示しています。