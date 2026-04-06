6日の県内は朝から晴れて気温が上がりました。



この陽気で県内のサクラの開花も進んだようです。



秋田地方気象台は、6日午前秋田市でサクラが開花したと発表しました。



過去3番目に早い開花です。



鴨下望美アナウンサー

「民間の気象会社はきょうを開花予想日としています。開花が判断される秋田地方気象台の敷地内には多くの報道陣が集まっています。サクラ、開花となるでしょうか」





この土日はあいにくの雨となった秋田市。秋田地方気象台の標本木は、5日の時点で一輪も開花が確認されていませんでした。そして、春の陽気となった6日。午前10時に気象台の職員が標本木を確認しました。花が5輪以上しっかりと開いていれば開花となります。気象台職員「上の方に～ああ～あそこ開いてるね。そしたらもう5輪開いているから、開花で」去年より9日、平年と比べて11日早く開花が発表されました。これまでで最も早かった2023年と2021年の4月4日に次いで3番目の早さです。石渡翔悟さん「毎日午前と午後欠かさず観察しておりまして日々どんどん開花している状況を追っていったので、やっと開花してくれたかという感じで感無量な思いです」開花が発表され、本格的なサクラのシーズンを迎えた秋田市。サクラの名所、千秋公園は例年、秋田市の開花発表から2日ほどで開花する傾向にあり、今週中には公園内のサクラも咲き始めそうです。秋田観光コンベンション協会は、例年より開花の予想が早いことを受け、公園内の桜まつりを、去年より1日早い今週11日土曜日から開催することにしています。一方、秋田市でいち早くサクラが咲くこちらの施設は。鴨下アナ「こちらのスポットは結構咲いてますね～わ～この枝なんかほとんどの花が開いています。モリッモリです」秋田市八橋のサンライフ秋田も、例年より早く春の色に染まっています。こちらのサクラは、4日に咲き始め、6日の暖かさで開花が一気に進みました。まもなく満開を迎えそうです。県内、7日は雨で気温もあまり上がらない見込みですが、8日以降は平年より暖かい日が続きそうで、各地のサクラのつぼみもほころんでいきそうです。