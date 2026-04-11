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駅前はシャッター街…人口90%減の巨大都市・北海道芦別市は「静かに縮小した街」だった

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「ゆっくり遺産の探検隊」が「【マジで誰もいない】全盛期わずか20年程度… 政策失敗で人口90%減少＆駅前一等地も「すべて廃墟」になってしまった巨大都市の今がヤバすぎた【ゆっくり解説】」を公開した。かつて炭鉱で栄えた北海道芦別市の現状と、観光業への転換を図るも失敗に終わった歴史について解説し、「夕張のように財政破綻はしていないが、静かに縮小した街だ」と結論付けた。



芦別市は最盛期には7万5000人もの人口を抱え、石炭産業で栄えた都市である。しかし、1950年代からのエネルギー革命により炭鉱が次々と閉山し、人口は激減した。現在、駅前の商店街やパチンコ店はシャッターが下ろされ、街は閑散としている。



動画では、炭鉱衰退後に市が観光業へシフトした背景を詳述している。「赤毛のアン」の舞台を再現した「カナディアンワールド」や、宗教色の強いレジャー施設「北の京芦別」を開業し、一時は多くの観光客を集めた。しかし、「『作れば人が来る』という発想」による需要の読み違いやバブル崩壊、アクセスの悪さが重なり、いずれも経営破綻や休業に追い込まれた。「カナディアンワールド」は市営公園となるも、毎年1億円の維持費がかかり、負債総額は75億円に達したという。「北の京芦別」も運営会社が次々と変わり、最終的に宗教施設となった数奇な経緯が語られている。



一方で、同じく炭鉱から観光業へ転換して財政破綻した夕張市と比較し、芦別市が破綻を免れた理由を「民間企業や第三セクターに分散していたんだ。だから、夕張のように観光業の失敗を市が丸々抱えるという事態になりにくかったんだぜ」と分析している。



芦別市は現在、面積の約88%を占める森林を活かした「星の降る里」としての魅力や、炭鉱の街で愛された具沢山のローカルフード「ガタタン」などをアピールしている。負の歴史を抱えながらも、自然豊かな資源を活用した今後の町おこしに希望を見出す形で、解説は締めくくられた。