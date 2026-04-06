高橋一生、驚きの告白！千葉で偶然サンドウィッチマンたちの姿を見て…「寂しい気持ち」に

本日4月6日（月）の『帰れマンデー見っけ隊!!』は、サンドウィッチマンがゲストと一緒にさまざまな地に赴き、飲食店を探す「絶品グルメ探しの旅」が放送される。

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江戸の面影を残す蔵の街「埼玉・川越」を舞台にする今回、『リボーン 〜最後のヒーロー〜』で主演を務める高橋一生と、サンドと大の仲良し・なすなかにしが参戦。

川越を巡回するレトロなボンネットバスに乗って、創業100年以上の老舗飲食店探しと、開運ミッションに挑む。

川越の桜の名所として知られ、まさに見頃を迎えた「新河岸川」からスタートする一同。川越を訪れるのは初めてという高橋は「ものすごく楽しみ！」とテンションが上がるが、一方のサンドは不安の様子。

これまで高橋は『帰れマンデー』に参戦するたびに気ままに単独行動をしてはサンドを焦らせていたため、その経験から警戒していたのだ。

そんななか、いざ飲食店探しを始めると、さっそくサンドたちは高橋に翻弄されてしまうことに。

◆サンドの心配が現実のものに！

歩き始めて間もなく、出会った地元の方から新河岸川で桜など花の観賞を楽しめる舟をおすすめされる。しかし、まだ飲食店探しも開運ミッションも達成できていないため、一同が先を急ごうとするなか、怪しげな行動をする人が。

みんなが心配していた高橋の単独行動グセが早くも発動し、舟に向かって猛ダッシュ。4人は慌てて後を追うが、その間に高橋は交渉も済ませ、舟に乗せてもらえることに。

高橋のおかげで想定外の舟の旅を楽しむ一同だが、高橋の単独行動はこの後も止まらず、一同は焦りまくり。

人で賑わう小江戸川越のメイン通りで街のシンボル「時の鐘」や趣のある町並みを楽しみながら歩いていたところ、高橋の姿を見失い慌てる一同。気づけば遥か先を歩いていて、なすなかにし・中西茂樹が「自由だな！」と言うと、那須晃行も「さっき後ろにいたと思ったのに…」と驚く。

一方で、そんな自由奔放な高橋が頼りになる場面も。

通りすがりで「珈琲」ののれんを見つけ、「飲みたいな」と誰かがつぶやけば即座にお店に入って許可取りをしたり、目的の飲食店にたどり着いた際には撮影交渉を誰がしようかとみんなで話し合っているなか、高橋はすでに交渉に向かっていたり。その素早い行動に一同は「早っ！」と驚愕するとともに感心。

そんな高橋から驚きの告白も。

実は、今年1月19日放送の『帰れマンデー』でサンドウィッチマンらが千葉県の香取神宮を訪れた際に、高橋も偶然お参りをしていたそうで、こっそりサンドたちの姿を見ていたという。

そのとき、高橋はある理由で寂しい気持ちになったそう。それを聞いた一同は大爆笑するが、その理由とは？

◆100年以上続く老舗の味に感激！

男5人で繰り広げられる今回の爆笑旅では、一同のテンションをぶち上げる川越の老舗名物グルメの数々にも出会う。

聞き込みで訪れた老舗の醤油屋では、高橋と伊達みきおがともに大好きな「バームクーヘン」を発見。しかも醤油を使った珍しいバウムクーヘンで、さっそくいただくことに。

「これは美味しいバウムクーヘンだ！」と感動する高橋は“ノーブレーキ”でペロリと完食する。

その直後には団子屋を見つけ、続けざまに寄り道。できたてアツアツの「みたらし団子」に一同は大感激。誘惑だらけの食べ歩きに、富澤たけしは「ヤバい、今日（ゴールに）たどり着かないかも!?」と心配する。

そして、創業100年超えの老舗店ではさらなる感動が待ち受けることに。

開店前から行列をなす明治38年創業の老舗そば屋では、抹茶を練り込んだ名物「茶そば」を堪能。のど越し爽やかなそばにバラエティ豊かなトッピングと合わせ、味変しながら味わう。

また、明治10年創業のすき焼きの名店では、創業当時から伝わる甘すぎない上品な割り下に厳選された霜降り黒毛和牛を煮込んで食べる極上の「すき焼き」をいただき、高橋はあまりのおいしさに「ありがとうございます！」と思わず感謝。

一方、すき焼き重を食べようと喜々としてお重のふたを開けた伊達に、なすなかが突如ダメ出し。百戦錬磨のロケの達人・なすなかが食リポの際の“正しいふたの開け方”を披露する。その名人芸に、高橋は大爆笑だ。