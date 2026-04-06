BTSのJUNG KOOK（ジョングク）が自身のTikTokを更新。新アルバム『ARIRANG』の収録曲「2.0」のダンス動画を公開し、“キレッキレ”のパフォーマンスでファンを魅了している。

【動画】BTSジョングク“キレッキレ”「2.0」ダンス／Snow Man・ラウール、V＆JUNG KOOKによるコラボ／ジョングクの躍動感溢れるダンス（3本）

■BTSジョングク、緩急自在の圧巻ダンス

ファンにはお馴染みの自宅の黒いカーテンを背景に、黒のキャップにフーディー、デニムを合わせたオールブラックコーデで登場したJUNG KOOK。今回披露したのは、4月3日放送のTBS系『それSnow Manにやらせて下さい』出演時に、V（ヴィ）とSnow Manのラウールとのコラボでも話題となった「2.0」だ。

重厚感のある動きと繊細な緩急が求められる振り付けを、JUNG KOOKは長い手足と圧倒的なフィジカルを活かし、しなやかさと力強さを行き来しながら表現。楽曲と一体化するようなダイナミックなダンスで、見る者を一瞬で引き込んだ。

さらに、モノクロからカラーへと切り替わる演出や、細部の動きを際立たせるカメラワークなど、JUNG KOOKの編集センスの高さも光る映像に仕上がっている。

SNSでは「かっこよすぎて心臓もたない」「宇宙一カッコいい」「キレッキレで何度もリピしちゃう」「どこ切り取ってもかっこいい」「それスノの正統派イケメンもよかったけど今回も最高」「白黒からカラーに変わる瞬間がたまらない」「緩急のつけ方がやばい」など、絶賛の声が相次いでいる。

■動画：『それSnow Manにやらせて下さい』でSnow Man・ラウール、V＆JUNG KOOKダンスコラボ

■動画：BTSジョングクの躍動感溢れるダンス