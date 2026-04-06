4月6日 発表

ローソンのオリジナルフライドフーズ「からあげクン」が“世界で1番売れた揚げたてからあげ”としてギネス世界記録に認定された。

「からあげクン」は、「おやつ感覚で楽しめるからあげ」をコンセプトに、鶏むね肉を使用したホットスナックとして1986年に誕生。定番フレーバー（レギュラー・レッド・北海道チーズ・レモン）に加え、ご当地食材を使用した商品や各地の名店監修の味、アニメや映画などとのコラボレーションなど、430種類以上の様々なフレーバー商品が発売されてきた。

これまでに累計約48.8億食を販売。3月5日に「最も販売されている揚げたてからあげブランド（Best-selling freshly made Japanese-style fried chicken brand）」として、ギネス世界記録に認定された。

そんな「からあげクン」は今年で誕生40周年。4月6日に記念会見が行なわれ、新商品や施策が発表されたほか、ギネス世界記録の公式認定証授与式も実施された。

ギネス世界記録 公式認定証授与式の様子

ローソン 専務執行役員 商品本部長・藤井 均氏

会場では歴代「からあげクン」フレーバーがずらり展示

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