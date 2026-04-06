ME:I・KEIKO（清水恵子）、イメチェンヘア公開「服は桃奈が誕プレでくれたやつ」新ビジュに絶賛の声続々
【モデルプレス＝2026/04/06】ガールズグループ・ME:I（ミーアイ）が4月5日、グループの公式X（旧Twitter）を更新。KEIKO（清水恵子）のニューヘアスタイルを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】ME:Iメンバー「ギャルっぽくて可愛い」イメチェン新ビジュ
KEIKOは「おにゅ〜ヘア」とつづり、ダークトーンからハイトーンになった髪型を公開。「服は桃奈が誕プレでくれたやつ！可愛い！！！！！！感謝！！」とメンバーのMOMONA（笠原桃奈）からもらった洋服であることも記し、黒のトップスに白いフリルのショート丈ボトムスを合わせた姿や、頬に手を置き、ニッコリと笑顔のショットも披露している。
この投稿にファンからは「髪型めちゃくちゃ似合ってる」「ギャルっぽくて可愛い」「ビジュ最高」「桃奈とのエピソード素敵」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
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【写真】ME:Iメンバー「ギャルっぽくて可愛い」イメチェン新ビジュ
◆KEIKO、ニューヘアスタイルを公開
KEIKOは「おにゅ〜ヘア」とつづり、ダークトーンからハイトーンになった髪型を公開。「服は桃奈が誕プレでくれたやつ！可愛い！！！！！！感謝！！」とメンバーのMOMONA（笠原桃奈）からもらった洋服であることも記し、黒のトップスに白いフリルのショート丈ボトムスを合わせた姿や、頬に手を置き、ニッコリと笑顔のショットも披露している。
◆KEIKOのニューヘアスタイルに反響
この投稿にファンからは「髪型めちゃくちゃ似合ってる」「ギャルっぽくて可愛い」「ビジュ最高」「桃奈とのエピソード素敵」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
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