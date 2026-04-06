3児の母でモデルの近藤千尋が、洗練された「ママ友ランチ会ファッション」を披露し、マナー講師やスタジオメンバーから絶賛の嵐を巻き起こした。

【映像】「基本全部ネイビー」近藤千尋の“ママ友ランチ会コーデ”

4月5日放送のABEMA『秘密のママ園 Season2』の人気コーナー「明日から使えるママ友マナー講座」に出演した近藤。初めてのママ友ランチ会という、緊張感漂う場面を想定したガチの私服コーデを公開した。

近藤が用意したのは、ネイビーのキルティングジャケットに同色のパンツを合わせた、上品なワントーンスタイル。これにはスタジオの峯岸みなみや板野友美も「えぇー！ めっちゃ良い！ 」「雑誌！？」「かっこいい！おしゃれ〜！」と身を乗り出して絶賛。

近藤は「入学して間もない時の。基本、お迎えとかも全部ネイビーにしている」と、学校行事やママ友付き合いの「鉄板カラー」である紺色を基軸にしていると説明。単なるフォーマルに陥らず、キルティング素材で「固すぎないおしゃれ感」を演出した点も、モデルとしての流石のセンスを感じさせた。

厳しい指導で知られるレジェンドマナー講師の諏内えみ氏も、近藤の姿には「問題ないですね。形が固すぎないから、紺の中でもおしゃれ感が出ている」と満点評価。さらに、手元に添えられたさりげないValextraのバッグについても、「主張しすぎないけれど、かなりのいいブランド。バッグもとってもいい」と、見せびらかさない「品のある持ち方」を高く評価した。

これには近藤もガッツポーズで「やったー！」と大喜び。峯岸は「ここまで抑えめに行かないといけないんだ……」と、その緻密に計算された「無難かつ上質」なバランスに感銘を受けていた。