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YouTubeチャンネル「LeavesJanChannel」が「【9割の人が知らない】ディズニー開園待ちでやってはいけないＮＧ行動10選！」を公開した。動画では、ディズニー系YouTuberの二コートが、大混雑日のディズニーリゾートにおける開園待ちで避けるべき行動と、時間を有効に使うための具体的な対策を解説している。



二コートは冒頭で、大混雑日の開園待ちは列が異常に長くなり、安易に並んでしまうと「来たことを後悔してしまうことになりかねません」と警鐘を鳴らす。その上で、多くの人が陥りがちな10のNG行動を提示した。



特に注目すべきは、「開園時間を把握しない」という点である。公式の開園時間は9時とされているが、実際には混雑状況に合わせて8時30分や8時45分に開園することが多く、ゴールデンウィークなどの大混雑日はさらに早まる可能性が高いと指摘する。また、「TDSのサウスゲートが空いていると勘違いする」点についても言及。リゾートラインからの利用者が誘導されるタイミングによって、サウスゲート側が一気に混雑するメカニズムを図解入りで分かりやすく説明した。



さらに、長時間の開園待ちにおける「トイレ問題」も切実だ。「混雑するトイレに行く」というNG行動では、ディズニーシーのリゾートライン駅下にあるトイレが最大30分待ちになる恐れがあると明かし、パーク内のトイレなど空いている場所をあらかじめ把握して回避すべきだと語った。その他にも、工事による通行規制や、早く進む列の見極め方など、知っているだけで大きな差がつく知識が次々と明かされる。



動画の終盤では、総開発費3200億円を投じて作られたディズニーシーの新エリア「ファンタジースプリングス」の魅力にも触れ、「生涯の思い出として記録されるレベル」と絶賛している。ディズニーでの1日を最高のものにするためには、事前の入念な情報収集と戦略的な開園待ちが必要不可欠であることがよく分かる内容となっている。