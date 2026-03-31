『グレイズ・アナトミー』シーズン23へ更新！主要キャスト二人同時降板も記録更新で医療ドラマの金字塔に

米ABCの人気医療ドラマ『グレイズ・アナトミー』がシーズン23へ更新されたことがわかった。米Deadlineが報じている。

『グレイズ・アナトミー』シーズン23更新が決定！

ABCによって木曜日夜に放送されている作品のラインナップをすべて更新。『グレイズ・アナトミー』のシーズン23更新を発表した。ションダ・ライムズが手掛ける『グレイズ・アナトミー』は、2026-27シーズンでの放送が決定。これにより、プライムタイムに放送されている医療ドラマとしては史上最長寿の記録をさらに伸ばすこととなる。

しかし、先週には長年本作に貢献してきたケヴィン・マクキッドとキム・レイヴァーが、シーズン22最終回をもってレギュラーキャストとしての出演を終え、降板することが報じられていた。

残る主要キャストの契約状況と今後の見通し

製作スタジオの20th Televisionは、6月末までに残りのキャストの契約を更新する必要がある。チャンドラ・ウィルソン、ジェームズ・ピッケンズ・Jr、カミーラ・ラディントン、カテリーナ・スコーソン、クリス・カーマックは、現在の契約はあと1年残っているとみられている。過去の歴史から見ても、『グレイズ・アナトミー』が一度に複数の主要キャスト以上を降板させることは稀であるため、これらのキャストは留まる見込みだ。

次シーズンのエピソード数はまだ確定していない。先月報じられた通り、予算削減に伴い、過去2シーズンの18話よりもエピソード数が少なくなる可能性もある。

主人公メレディス役のエレン・ポンピオは、ナレーターとして出演する形で関わり続ける。製作総指揮には、ライムズとベッツィ・ビアーズ、現在のショーランナーであるメグ・マリニス、監督兼キャストのデビー・アレン、そしてポンピオが名を連ねている。

ABCの木曜夜ラインナップは盤石

『グレイズ・アナトミー』のシーズン更新に加え、ABCの木曜夜のドラマラインナップは盤石だ。『9-1-1：LA救命最前線』と『9-1-1: Nashville（原題）』も次シーズンへの更新が決定済み。さらに、『ハイ・ポテンシャル』と人気コメディ『アボット エレメンタリー』も更新され、ABCは強力なラインナップで来シーズンに臨む。

『グレイズ・アナトミー』はDisney+（ディズニープラス）で配信中。（海外ドラマNAVI）

参考元：Deadline

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