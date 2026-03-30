プロ野球・楽天の辰己涼介外野手（29）の妻で、実業家の辰己（鈴木）セリーナさん（41）が2026年3月30日にブログを更新し、過去に仏高級ブランド「エルメス」のコートやカバンを盗まれるトラブルに見舞われていたことを明かした。

「帝国ホテルが悪いんじゃない。私が悪い」

セリーナさんは「エルメスのコートと言えば」と題したブログエントリーを公開し、SNS上で「ブランドものを持つことで周りの反応変わりますか？」といった話題を見たことに言及した。一方で「私の場合、周りの反応うんぬんの前に、エルメスを持つことで盗まれた経験が2度ある」と切り出し、

「しかも帝国ホテルで。盗まれたのは、当時100万円くらいで買ったカシミヤコートとバーキンだ。帝国ホテルが悪いんじゃない。私が悪い。ほんの一瞬目を離したら、もう無かった。



もちろん帝国ホテルの責任ではないし、その日は宿泊客としていたわけでもなく、ただ打ち合わせで会員フロアに用事があり、打ち合わせが終わり一瞬寄った地下のトイレでの出来事なので、帝国ホテルに一応相談するも、もちろんどうしようもなく、ただただ落胆するしかなかった」

とエピソードを明かした。「金額の問題ではなく、普通にコートは気に入っていたので残念だった」とも振り返り、下記のように締めている。

「周りの反応が変わったというか、近くにいる人だけでなく、姿も知らない人が知らぬ間に盗んでいく そういうものである ということを本当はスレッズに書き込み返答したかったが、これからエルメスを持って楽しもうって人の心に水をさすのも悪いと思ったので、とりあえず黙っておいた」