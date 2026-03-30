ファミマ社員が本気で選んだ！お花見に持っていきたい最強フード＆ドリンクまとめ

2026年3月30日時点、様々な地域で桜が満開を迎えています。そんな中、ファミリーマートは、商品開発担当者が「本当にお花見に持っていきたい」と厳選した"ファミマルお花見マストバイ商品"を3月25日に発表しました。



おつまみやお菓子、ドリンクに加え、保冷剤代わりにもなる冷凍食品まで、屋外で便利に楽しめるラインアップが勢ぞろいしていますよ。

手軽さ＆シェアしやすさが魅力！お花見向けラインアップ

大盛！野菜スティック（明太マヨ）

大根・人参・きゅうりにキャベツを加えた野菜スティックで、明太マヨをディップして楽しめる一品。通常の約1.4倍サイズで満足感が高く、片手で手軽に食べられるため、お花見でもシェアしやすい商品です。

価格は398円。北海道・山梨県（一部）、長野県・沖縄県を除く全国で販売しています。

特製ダレの味付けたまご

醤油ベースの味付けたまごに、オイスターソースやごま油、にんにくを効かせたねぎ入り特製ダレをトッピング。パンチのある味わいで、お酒のお供にもぴったりなシェアしやすい惣菜です。

価格は328円。全国で販売中です。

北海道では仕様が、沖縄では価格と仕様が異なります。

冷たいまま食べる タルタルチキン南蛮

甘酢ダレを絡めたやわらかな唐揚げに、具材感のあるタルタルソースを合わせた一品。温め不要でもおいしく食べられ、外でも手軽に楽しめる食べごたえのあるメニューです。

価格は320円。全国で販売しています。

北海道と沖縄では仕様が異なります。

コールスローサラダ

キャベツを中心にきゅうりや人参、コーン、ハムを使用したサラダ。甘酸っぱいドレッシングで仕上げており、さっぱりとした味わいで口直しにもぴったり。フィルム蓋でゴミが少ないのも魅力です。

価格は258円。全国で販売中です。

北海道では仕様が、沖縄では価格と仕様が異なります。

肉の旨みとコク パンチェッタ

豚ばら肉を使用した短冊状のパンチェッタで、ほどよい塩味としっとり食感が特徴です。トレー入りでそのまま食べられる手軽さがあり、おつまみとしても活躍します。

価格は235円。全国で販売しています。

冷やし胡瓜一本漬

瀬戸内の藻塩を使用した、旨みのある胡瓜の一本漬。袋のまま食べられる手軽さで、揚げ物や濃い味の合間の口直しにもぴったりなお花見向け商品です。

価格は190円。北海道・九州・沖縄を除く全国で販売しています。

燻製薫る スモークチーズ

桜チップで燻した香り豊かなスモークチーズです。5種類のチーズを使用し、コクのあるなめらかな味わいに仕上げられています。ひと口サイズで食べやすく、おつまみに最適です。

価格は250円。全国で販売中です。

大人数でも楽しめるお菓子や珍味も

サクサク厚切りポテト 絶品うすしお味 大袋

厚切りカットでサクサクとした食感が楽しめるポテトチップス。2種の塩を使用したまろやかな旨みが特徴で、大容量タイプのため大人数でのシェアにもぴったりです。

価格は278円。全国で販売中です。

ひねり揚げ うましお味

伯方の塩と日高産昆布パウダーを使用した、旨みのある味わいの揚げ菓子。おやつとしてはもちろん、おつまみとしても活躍し、お花見シーンで重宝する一品です。

価格は150円。全国で販売しています。

6種類のおいしさ ビスケット&ケーキアソート

6種類の焼き菓子を詰め合わせたアソート商品です。個包装タイプで配りやすく、選ぶ楽しさも魅力。シェアしやすく、お花見にもぴったりなアソートです。

価格は378円。全国で販売しています。

一夜干し風 やわらか焼きいか

しっとり柔らかな食感と、噛むほどに広がるいかの旨みが特徴の焼きいかです。完全な乾きものとは異なる質感で、外飲みのお酒にもよく合う贅沢なおつまみです。

価格は378円。

全国で販売中です。なお、地域によって商品が異なります。

肉の旨みがくせになる ジャッキーカルパス

スパイシーでジューシーな味わいのドライソーセージです。個包装タイプで手が汚れにくく、屋外でも食べやすいのが魅力。おつまみの定番として活躍します。

価格は398円。全国で販売中です。

4種のチーズのコクと旨味 チーかま

魚肉ソーセージに4種のチーズを加えたチーズ入りかまぼこ。コクのある味わいで食べ応えがあり、個包装で手軽に楽しめるため、お花見にもぴったりです。

価格は398円。全国で販売しています。

意外な使い方ができる冷凍食品

レンジで手軽に塩味枝豆

契約農場の枝豆を使用した、風味豊かな塩味の一品です。自然解凍でも食べられ、持ち運び時には保冷剤代わりとしても活躍。食べきりサイズで手軽に楽しめます。

価格は128円。全国で販売中です。

注いで飲めるICE 200g

カップタイプで、そのまま使える氷です。衛生的で持ち運びやすく、屋外でのドリンクアレンジに便利。手軽に冷たい飲み物を楽しめる人気商品です。

価格は138円。全国で販売しています。

スーパーチューハイ レモン 500ml

レモン果汁やレモン浸漬酒、レモン蒸留酒を使用したトリプル製法のチューハイ。フレッシュな果実感とすっきりした味わいで食事にも合わせやすく、飲み飽きない仕上がりです。

価格は185円。全国で販売しています。

シャンテール スパークリング ブラン 280ml

やや辛口のスパークリングワインで、青リンゴのような香りと爽やかな酸味が特徴です。再栓可能なボトル缶で持ち運びやすく、食事と一緒に気軽に楽しめます。

価格は308円（4月6日以降は348円）。全国で販売しています。

フィオリトゥーラ 250ml

イタリア産の赤微発泡スパークリングワイン。カシスのような香りと果実味が広がる甘口タイプで、華やかなデザインもお花見に映える一本です。

価格は398円。全国で販売しています。

Afternoon Tea監修 アールグレイティー無糖 600ml

スリランカ産ウバ茶葉を使用した香り高いアールグレイティーです。すっきりとした飲み口で、食事と合わせやすく、優雅なお花見シーンを演出します。

価格は118円。全国で発売されます。

Afternoon Tea監修 シャルドネ香るストレートティー 600ml

シャルドネの華やかな香りをまとった無糖紅茶です。すっきりした味わいの中にほんのり甘い香りが広がり、お花見の食事を引き立てます。

価格は118円。全国で販売中です。

Afternoon Tea監修 ルイボスティー 600ml

南アフリカ産ルイボス茶葉を使用したノンカフェインティー。クセが少なく飲みやすく、時間帯を問わず楽しめるため、夜桜シーンにもぴったりです。

価格は118円。全国で販売しています。

家族や友人とのお花見メニューの参考にしてみては。

※価格はすべて税込みです。

東京バーゲンマニア編集部