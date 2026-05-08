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「自由度がない」元兵庫県警の警察官がぶっちゃけるリアルな退職理由と、行政書士としての意外な転身ルート

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「警察官辞めたch」が「【元兵庫県警察】5年で警察を辞めて行政書士になった男の人生とは？」を公開した。約5年間勤務した兵庫県警を退職し、現在は行政書士やカフェバーの経営者として活躍する男性にインタビューを実施。過酷な警察学校時代のエピソードや、「法律を使って人を助ける」という新たな仕事への熱い思いが語られた。



動画は、自己紹介からスタート。男性は高卒で兵庫県警に入職し、主に交番勤務を経験した経歴を持つ。現在は行政書士として、夜のお店の開業支援や高齢者の生前対策などを主に行っているという。



話題は、警察学校時代の過酷な訓練へと展開する。入校初日の整列時、ずっと前を向くよう指示されていたにもかかわらず「横見て整頓せんかい」と教官に怒られ、「いきなり胸ぐらつかまれて」辞めろと詰められた理不尽な体験を、苦笑いを浮かべながら振り返った。さらに、刑事課の応援で詐欺事件のガサ入れに参加した際のエピソードも披露。「窓を割って入る瞬間がめちゃくちゃ楽しくて」「一番なんかドラマみたいで楽しかった」と、充実した表情で語る場面もあった。



その後、警察を退職した理由について話題が移る。拘束時間が長く「自由度がない」と感じたことが大きな要因だと明かし、「1回きりなんで人生」と、自分の好きなことをやっていきたいという思いを吐露した。行政書士への転身については、「法律を使って人を助ける」という本質が警察官と共通していることに魅力を感じたと語り、彼のブレない仕事論が提示された。



最後に、退職を悩む人に向けて「次が決まってから辞めたほうがいい」と現実的なアドバイスを送った上で、「自分の人生は自分で決めるべき」と力強いメッセージを残した。過酷な環境を乗り越え、自らの手で新たな道を切り拓く元警察官の姿が印象に残る対談となっている。