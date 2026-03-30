《終売間近》お花咲いてるッッ♡【ミスド】食べるのが惜しい可愛さ！？「期間限定ドーナツ」

【ミスタードーナツ】の春らしさ溢れる「期間限定ドーナツ」が味わえるのは3月下旬まで。終売が間近に迫っている今、ご褒美に可愛いドーナツを堪能しませんか？ 桜の形をイメージして作られた、華やかなビジュアルもポイント。今回はそんな気分を上げてくれそうなドーナツをご紹介します。

デコレーションが映える「桜もちっとドーナツ 咲くいちごみるく」

食べるのを躊躇してしまいそうな、華やかなデコレーションを施したキュートなドーナツ。ストロベリーチョコのコーティングに、いちごピューレ入りいちごみるくあんを重ねた贅沢な仕上がりです。ベースは「桜風味のもちっとした生地」（公式サイトより）で、癖になるような食感も楽しめそう。

食後のデザートに！「桜もちっとドーナツ 春かおるいちご風」

濃いめの色味と桜のフォルムが可愛いドーナツ。公式サイトによれば「桜風味のもちっとした生地にいちご風味のグレーズをコーティング」していて、シンプルなので生地の風味を堪能したい時にぴったりです。食後のデザートに選ぶのもいいかも。

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writer：S.Hoshino