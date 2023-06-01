連休明けに職場に戻ると、仕事モードになじめないことがある。（ＡＩ生成画像、北京＝新華社配信）【新華社北京5月9日】連休が明けると、多くの人がだるさや食欲不振、気分の落ち込みを感じる。中国で連休後症候群と呼ばれる症状で、日本では「五月病」、英語圏では「ポストバケーション・ブルース」と呼ばれる。休暇モードから仕事モードへ切り替えるつらさは、世界共通と言える。「中国人になる」というタグが付いたＴｉｋＴｏ